Donostia Festibala multiplica asistencia con su apuesta por el público joven

San Sebastián, 11 sep (EFE).- El Donostia Festibala, que se celebrará los días 14 y 15 de septiembre, espera entre 14.000 y 16.000 personas este año, el doble que en la pasada edición tras hacer una apuesta por el público joven con propuestas más novedosas.

Kase. O, C. Tangana y Berri Txarrak encabezan un cartel al que la organización ha incorporado músicas urbanas, "unos estilos que se están cocinando tras el pop y el rock", impulsados por "una generación de músicos muy libre, abierta y personal", ha destacado Sergio Cruzado, director del festival, en rueda de prensa.

Está será la octava edición del Donostia Festibala, aunque la segunda que tendrá lugar en el hipódromo de San Sebastián, donde se instalarán cuatro escenarios y donde cada día se espera una asistencia de alrededor de 7.500 personas, que este año dispondrán de autobuses lanzadera en distintas líneas para acercarse a un espacio para el que se ha habilitado un aparcamiento con 350 plazas y al que también se podrá llegar en "topo".

The Young Wait, Niño de Elche, Albert Cavalier, Cala Vento, Mueveloreina, Nathy Peluso, Lester y Eliza, Betacam, Pet Fennec y Egoitz Polas son algunos de los músicos programados para la jornada del viernes 14, en la que actuarán Kase.O y C.Tangana.

El grupo Navarro Berri Txarrak será uno de los atractivos del sábado junto al colectivo punk y feminista ruso Pussy Riot, Ane Leux, No Age, Los Bracco, la M.O.D.A., Pelax, Liher y Señor No.

Los DJ Manci, Alvva, Telmo Trenor, Zuaitz, Flank Sinnatta y Blami forman parte asimismo del programa, al igual que Juan Valls y Deus Ez, dos nombres que salen de la plataforma Katapulta de la Diputación de Gipuzkoa, de respaldo a talentos locales.

El ente foral y el Ayuntamiento de San Sebastián se encuentran entre los patrocinadores públicos de este evento, por el que han pasado grupos como The Divine Comedy, Yo la Tengo, The Strypes, Primal Scream, The Jesus and Mary Chain y Los Planetas.

Cruzado ha asegurado hoy que la organización se ha visto "recompensada" con el giro dado al Donostia Festibala, ya que el público de entre 20 y 30 años que no solía acudir "ha reaccionado" y ha hecho posible que se estén vendiendo más entradas que nunca.

Estos jóvenes van a disfrutar ahora de "las músicas del siglo XXI" tras quedar apartados de la programación los grupos "más clásicos" y "más nostálgicos".

Después de la lluvia de la pasada edición, se augura buen tiempo para este fin de semana en el hipódromo, en el que el festival dispondrá de 20.000 metros cuadrados, donde instalará sus cuatro escenarios: Keler, Thunder Bitch, Dabadaba y FNAC.