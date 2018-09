Hijo de una víctima de ETA vuelve a Euskadi para reivindicar la convivencia

San Sebastián, 10 sep (EFE).- José Miguel Cedillo, hijo de un policía asesinado por ETA el 14 de septiembre de 1982, volverá esta semana al País Vasco, 36 años después de haberlo pisado por última vez, para rendir el homenaje público que su padre nunca tuvo y para lanzar un mensaje a favor de la convivencia tras el fin de la organización terrorista.

Cedillo, quien tenía 4 años cuando su padre, Antonio Cedillo Toscano, fue asesinado en el alto de Perurena de Errenteria, donde se celebrará el próximo sábado el homenaje, vivió su infancia y su juventud sin padre, pero ajeno a las circunstancias concretas de su muerte, que conoció hace siete años a través del libro "Vidas rotas", de Florencio Domínguez, Marcos García Rey y Rogelio Alonso.

No fue un trago fácil, según relata José Miguel Cedillo a EFE, porque las circunstancias del asesinato de su padre fueron especialmente crueles.

Antonio Cedillo sobrevivió, malherido, a una emboscada de ETA contra dos coches en los que viajaban cinco agentes del Cuerpo Nacional de Policía, dos de los cuales murieron en el acto y otro falleció al ser trasladado al hospital.

A Cedillo un vecino lo encontró herido en la carretera y lo subió a su furgoneta para trasladarlo al hospital, pero los etarras lo detectaron, hicieron parar el vehículo, arrojaron al policía a la cuneta y lo remataron. Al día siguiente, otro policía, Julián Carmona, compañero de los asesinados, se suicidó en las dependencias del Gobierno Civil.

Cuando José Miguel conoció esta historia fue "consciente" del tamaño del "trauma" que ha lastrado su vida desde la infancia, con padecimientos físicos y psicológicos que aún arrastra, desde una agorafobia que le tuvo "cinco años sin salir de casa" en su adolescencia hasta una enfermedad autoinmune diagnosticada hace unos años.

El anuncio de la disolución de ETA le impulsó a dar un paso adelante, convencido de que "no podemos seguir escuchando el sinfín del mismo discurso que antes de la derrota" del terrorismo.

"He decidido dar el paso, volver a ser portavoz de mi dolor y tomar la iniciativa para acabar y drenar los restos de odio, de deseos de venganza y de los lastres negativos que me hacen ser peor persona, peor padre, peor hijo y peor pareja", explica Cedillo, quien viajará a Euskadi acompañado de su madre, María Dolores García.

Decidió volver a hacer un homenaje y uno de sus primeros pasos fue informar al Ayuntamiento de Errenteria, que rige Julen Mendoza, de EH Bildu. "A la semana siguiente el alcalde se cogió un vuelo a Sevilla y se vino ha hablar conmigo", relata Cedillo.

Mendoza estuvo cuatro horas hablando con él, se interesó por su vida y su relato y "acogió bien" la iniciativa de rendir un homenaje en Errenteria el policía asesinado, tras lo que "el Ayuntamiento ha ayudado en todo lo posible".

Cedillo no sabe si Mendoza acudirá al acto. Quien sí lo hará será el alcalde de Olivares (Sevilla), Isidoro Ramos, quien será el encargado de llevar un olivo de su tierra para plantarlo en las inmediaciones de donde murió el agente como símbolo de paz y convivencia.

"Ni olvido ni perdono, claro que no. No olvido porque ni puedo, ni me lo ponen fácil los que usan mi dolor interesadamente, azuzándonos. No perdono porque nadie me ha pedido perdón", ha escrito Cedillo en un texto en el que explica su iniciativa. "No se trata de pasar página porque no se puede. Se trata de escribir una nueva", añade.

Tiene la espina clavada de que la ley actual no concede ayudas a huérfanos de víctimas del terrorismo de más de 24 años, pese a que él, con 39 sigue padeciendo las secuelas de aquel atentado, cuyos responsables directos nunca fueron juzgados.

"Quiero que el nombre de mi padre salga del listado anónimo de foto fija de las más de 800 víctimas para pasar al listado anónimo de quienes han ayudado a construir la paz", dice Cedillo, quien pretende que el nombre de su padre "permanezca ligado indisolublemente a la paz ayudando a construir el camino de la convivencia que él hubiera querido para mí y para sus nietos".