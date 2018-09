Piden que las instituciones se impliquen en lograr un alarde igualitario

San Sebastián, 8 sep (EFE).- La directora de Emakunde, Izaskun Landaida, ha hecho hoy un llamamiento al Ayuntamiento de Hondarribia para que "lidere" y "facilite" el proceso que lleve a la organización de un alarde paritario, una reclamación que EH Bildu y Podemos han hecho extensiva también a instituciones como la Diputación de Gipuzkoa y el Gobierno Vasco.

Landaia, al igual que la adjunta al Ararteko, Julia Hernández Valle, han acudido esta mañana a la localidad guipuzcoana para mostrar su apoyo a la compañía mixta Jaizkibel, que ha desfilado en un ambiente de gran tensión, entre plásticos negros, pancartas y el sonido de silbatos de los partidarios del alarde tradicional.

Ha asegurado, en un comunicado, que los gritos e insultos que han recibido los integrantes de esa compañía en uno de los tramos del desfile "no coinciden con el sentir mayoritario de la sociedad vasca con respecto a la igualdad".

Ha insistido en que garantizar la participación igualitaria de mujeres y hombres en distintas festividades y celebraciones "no supone ir contra la tradición, sino enriquecerla", y ha dicho que, aunque "queda mucho camino por delante", es "evidente" que la participación en Jaizkibel crece y que "lo más esperanzador" es que lo hace "cada vez más gente joven".

Landaida ha apelado a todos los grupos municipales para que se impliquen en un proceso que acabe que la desigualdad en el alarde.

"El diálogo es un primer paso necesario e inevitable para posibilitar la solución y la mayoría de la población solicita que las instituciones públicas tengan un papel activo en buscar soluciones", ha destacado.

Por su parte, la portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Maddalen Iriarte, ha asegurado que se ha sentido "destrozada entre tanto insulto y plástico negro" en "el alarde más duro de los últimos años".

"Sin el reconocimiento de las instituciones no habrá una igualdad real. Mientras ese reconocimiento no llegue, no se solucionará este conflicto. Los representantes públicos de nuestro pueblo siguen teniendo una deuda pendiente con la compañía Jaizkibel", ha asegurado Iriarte, que ha acudido a Hondarribia acompañada por el candidato a diputado general de Gipuzkoa, Juan Karlos Izagirre, y junteros y concejales de la coalición.

En un comunicado, ha reprochado al diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, y al lehendakari, Iñigo Urkullu, que "continúen sin realizar ningún recibimiento al alarde paritario", con lo que "vuelven a dar la espalda a la igualdad".

La parlamentaria y secretaria de Feminismos de Podemos Euskadi, Eukene Arana, que también se ha desplazado a la localidad guipuzcoana para mostrar su respaldo a la compañía Jaizkibel, ha afirmado en otra nota que la participación de las mujeres en las fiestas en condiciones de igualdad "ha de ser garantizada por las instituciones y respetada y promovida por la ciudadanía como un claro ejercicio de sus derechos fundamentales".

"Las instituciones públicas deben implicarse decididamente para normalizar la participación de las mujeres hondarribiarras en el desfile en pie de igualdad", ha manifestado Arana, quien ha dicho que el "compromiso" de su partido por la igualdad, le lleva a apoyar a Jaizkibel "frente al desprecio y a la discriminación explícita que hace la asociación privada que organiza el alarde tradicional".