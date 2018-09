Yo La Tengo, Kukai y "Moby Dick" de Pou en el otoño cultural donostiarra

San Sebastián, 5 sep (EFE).- Los montajes "Moby Dick" y "Nerón" con José María Pou y Raúl Arévalo, respectivamente, Kukai Dantza y un estreno de Tanttaka son algunos de los nombres destacados en la oferta de Donostia Kultura para este otoño, que contará además con la música de Yo La Tengo y una importante presencia de circo contemporáneo.

El público podrá elegir entre una variada gama de espectáculos de teatro, danza y música que se podrán ver en el Teatro Victoria Eugenia, el Principal y los centro culturales de la ciudad en una temporada que sigue a un verano "excelente" con 46.000 entradas vendidas en las actividades de Donostia Kultura, incluido el Jazzaldia, ha señalado hoy el concejal de cultura, Jon Insausti.

El programa comienza el 6 de octubre con el estreno en el Teatro Victoria Eugenia de "Como un viento helado", un texto de Rafael Herrero dirigido por Fernando Bernués e interpretado por Tanttaka, un grupo que ofrecerá además el 1 y 2 de diciembre su trabajo "Soka", con el que cierra la trilogía dedicada al abuso.

Uno de los platos fuertes será la versión del clásico de Herman Melville "Moby Dick" dirigida por Andrés Lima que estará en el Teatro Victoria Eugenia los días 9 y 10 de noviembre con José María Pou, Jacob Torres y Oscar Kapoya.

Raúl Arévalo dará vida a Nerón en una obra dirigida por Alberto Castrillo en la que el emperador romano alimenta la fantasía de convertirse en un dios inmortal mientras arde Roma.

La escena donostiarra contará ademas con los montajes "Sensible", con Kiti Mánver y Chevy Muraday, "Antes muerta que convicta", de Beatriz Rico, y "Lo mejor de Yllana", que repasa sobre el escenario del Teatro Principal los mejores "sketches" en sus 25 años de trayectoria.

En el apartado de circo, los cinco jóvenes keniatas de "Black Blues Brothers" ofrecerán un espectáculo que conjuga la acrobacia y la danza en el que utilizan elementos y objetos de atrezzo mientras Kolektiv Lapso Cirk mostrará en "Ovvio" sus equilibrios imposibles.

El trío de rock alternativo estadounidense Yo La Tengo ha incluido San Sebastián en la gira por España que ofrece el próximo año y estará en el Teatro Victoria Eugenia el 9 de febrero donde presentarán su nuevo álbum "There's A Riot Going On".

Jarabe de palo, Morgan, Cooper, Nogen, la banda de tributo a Genesis "The Music Box" y los artistas vascos Eñaut Elorrieta, Su Ta Gar, Gari & Maldanbera, Joseba Tapia y "Fresco" de Naiel Ibarrola y Jon Fresco son algunas de las opciones para el otoño musical de la capital guipuzcoana.

En el apartado de danza, la compañía "Kukai dantza" mostrará en el Teatro Victoria Eugenia el 3 y 4 de noviembre "Erritu", una reflexión sobre los ritos, y se estrenarán los espectáculos "Janeten titia", de Ertza, y "Piedra", de Cielo Raso.

También habrá espacio para el flamenco con "Rapsodia flamenca", de Ángela Cuces, y "Nómada", de Manuel Liñán, a los que se suma el XVIII Concurso de Cante de San Sebastián.