Erkoreka cree que "todos" en el PNV comparten el acuerdo con EH Bildu

San Sebastián, 5 sep (EFE).- El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha señalado hoy que "todos" en el PNV "comparten los acuerdos" alcanzados con EH Bildu en la ponencia de autogobierno pero "al mismo tiempo" "todos" están "por la labor de hacer un esfuerzo" para conseguir que se integren "más formaciones".

En una entrevista en Onda Vasca, Erkoreka ha señalado que "no exagera" si dice que "todos militantes y todos lo los cargos públicos" del PNV "comparten los planteamientos suscritos" por la formación en el seno de la ponencia de autogobierno del Parlamento Vasco.

Estos acuerdos "forman parte de los principios ideológicos y programáticos" de la formación, ha indicado.

"Pero al mismo tiempo todos" están "por la labor de buscar un acuerdo más amplio, más incluyente y de hacer un esfuerzo en la ponencia para conseguir que más formaciones se integren en ese acuerdo", ha señalado.

En este sentido ha indicado que no ve "diferencias sustanciales de ningún tipo" entre los planteamientos del lehendakari, Iñigo Urkullu, y las declaraciones del diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, que consideró ayer irrenunciable la base del acuerdo con EH Bildu en la ponencia de autogobierno.

Erkoreka ha remarcado que "forma parte de un ejecutivo que rinde cuentas ante el Parlamento" y "no se va a erigir en el que vaya a decir" a la Cámara Vasca "qué es lo que tiene que hacer o dejar de hacer".

Un militante del PNV que no ocupa una posición como la suya o la del lehendakari en el seno de un ejecutivo "que rinde cuentas ante el Parlamento", "a lo mejor se puede permitir dar opiniones sobre lo que debe o no debe hacer el Parlamento" pero el Gobierno no puede hacerlo, ha dicho el portavoz.

Erkoreka ha subrayado que "es normal" que afloren las posiciones de las formaciones en su "estado más puro" y que el "encuentro sea difícil", pero ha señalado que "queda mucho camino por delante" y la "vocación del Gobierno de coalición" es buscar en el seno de la ponencia "el mayor consenso posible".