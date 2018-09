Otegi acude a Bruselas para reclamar la liberación de Abdullah Öcalan

San Sebastián, 4 sep (EFE).- El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, participará mañana en un acto público que tendrá lugar en Bruselas (Bélgica) para reclamar la puesta en libertad del líder kurdo Abdullah Öcalan, encarcelado en Turquía.

Según indica EH Bildu en una nota, está previsto que Otegi tome la palabra durante este acto, organizado en el marco de la campaña internacional "?The Times Has Come" para reclamar la liberación de Öcalan, fundador del Partido de Trabajadores de Kurdistán (PKK) considerado organización terrorista por Ankara, y que se encuentra en prisión desde hace veinte años en el país otomano.

Junto al líder de EH Bildu, también intervendrán distintos representantes internacionales. Según explica la coalición abertzale, la campaña "The Time Has Come" ha recabado más de diez millones de apoyos en todo el mundo, entre ellos los de Noam Chomsky, Angela Davies, Desmond Tutu, Gerry Adams, Mairead Maguire y José Ramos-Horta.