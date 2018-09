EQZE investigará sobre cine feminista, archivos fílmicos y cine vasco

San Sebastián, 4 sep (EFE).- La Escuela Elías Querejeta de San Sebastián dedicará al cine feminista, a la conservación de archivos fílmicos y al cine vasco sus nuevas investigaciones, un trabajo que contará con la participación activa de los alumnos de su primera promoción, que este mes inician sus estudios en los postgrados de Archivo, Comisariado y Creación.

Con el inicio del curso, Elías Querejeta Zine Eskola (EQZE) se propone dar un "importante impulso" a su vertiente investigadora con cuatro proyectos que se suman a los dedicados a las lecciones perdidas de Andréi Tarkovski y al que se desarrollará para catalogar el archivo del Festival de Cine de San Sebastián, que culminará su primera fase en 2022.

Bajo el epígrafe "Cinenova: Women?s past is always present", la EQZE llevará a cabo junto a la distribuidora de cine independiente y experimental Lux de Londres un acercamiento al catálogo de Cinenova, otra distribuidora feminista de cine y vídeo londinense fundada en 1991 a partir de la fusión de Circles y Cinema of Women.

Ese catálogo cuenta con cerca de 500 títulos de diversos formatos y géneros (experimental, narrativo, documental, educativo, etc) datados entre 1912 y 2001 y que en la actualidad están depositados en Lux.

Esta aproximación comprende la restauración de una selección de materiales de los fondos de Cinenova, además de una investigación con una perspectiva crítica y de género que tiene como objetivo contribuir al conocimiento y a la divulgación de la historia del cine realizado por mujeres.

El resultado de este proyecto se "socializará" mediante programas públicos que incluirán la proyección de dichos materiales, ha explicado la Escuela en un comunicado.

Otra de las propuestas que abordará es "This Film is Dangerous", que analizará el estado de conservación de dos rollos de dos películas de 1924 halladas en el archivo personal del realizador navarro Javier Odériz.

Se trata de "Las deudas se pagan", de Charles Giblyn -cinta de la que según la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos no existe copia alguna- y la alemana "Los últimos cuatro segundos de Quidam Uhl", de Robert Reinert, uno de los pioneros del expresionismo alemán, y de la cual se conservan las partes primera cuarta y quinta en el Filmmuseum de Múnich.

La Escuela llevará a cabo un estudio para determinar la posibilidad de su digitalización y exhibición pública, y abordará, asimismo, una investigación sobre el contexto histórico, social y estético en el que fueron producidas estas cintas de la era muda.

Con "Cine vasco en la frontera", la EQZE y la Filmoteca Vasca adoptarán el Cineclub Irun, que a mediados de los 60 fue un punto de encuentro entre disciplinas estéticas y circulación de influencias internacionales, "como un paradigma crítico para repensar el cine vasco" con el objetivo de "expandir o transgredir las fronteras" que lo definen.

El último de los proyectos es "Amateur Movie Database", una iniciativa de la Universidad de Calgary (Canadá), que ha desarrollado herramientas de investigación en red para la recuperación y puesta en valor de la historia del cine amateur en Norteamérica, que con la Escuela guipuzcoana tendrá su "primera ampliación a escala internacional".

EQZE liderará una nueva línea de investigación sobre el patrimonio del cine amateur vasco con el propósito "no solo de enriquecer la base con fuentes poco exploradas de esta otra historia", sino también de "diseñar protocolos que permitan adaptar el proyecto a contextos internacionales y plurilingües".