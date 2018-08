Urkullu reclama un consenso sobre autogobierno más allá de PNV y EH Bildu

San Sebastián, 28 ago (EFE).- El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha tomado hoy distancia del acuerdo alcanzado por su partido, el PNV, y EH Bildu en la ponencia de autogobierno y ha insistido en que se trata de un texto "inicial", por lo que resulta necesario "ensanchar" el acuerdo y garantizar que tenga "recorrido institucional".

El mandatario vasco ha aludido al nuevo estatus político durante su comparecencia tras la reunión del primer Consejo de Gobierno del nuevo curso político que, como es tradicional, se ha celebrado en el Palacio Miramar de San Sebastián.

Urkullu se ha referido al acuerdo en torno al título preliminar del nuevo estatuto vasco suscrito a finales de mayo entre el PNV y EH Bildu, en el que se pactó incluir la nacionalidad vasca, un texto del que no ha opinado al afirmar que él es el lehendakari "de un Gobierno de coalición" formado por los jeltzales y también por el PSE-EE.

"Cada uno de nosotros tenemos nuestra opinión sobre lo que han hecho nuestros partidos en el Parlamento Vasco. Como lehendakari, me reitero en lo dicho, la posibilidad de que el acuerdo que resulte tenga recorrido institucional y sea lo más ancho posible, lo más consensuado posible, es la voluntad de este Gobierno de coalición PNV-PSE", ha agregado.

El acuerdo debe "ensancharse" en el transcurso del diseño del articulado para que pueda tener "recorrido institucional", ya que lo acordado hasta ahora, ha recalcado Urkullu, obedece a "un momento inicial" del trabajo de la ponencia que él no toma como un resultado "final".

Ha dicho que no desea hacer "cábalas" sobre qué nuevos partidos se podrían incorporar a un acuerdo sobre el autogobierno, sino que se ha limitado a reivindicar la necesidad de "ensanchar el acuerdo alcanzado hasta el momento".

"Cuando hablamos de la necesidad de entendernos entre diferentes, hay que creer en ello", ha abundado el lehendakari.

Ha respondido, en este punto, a las declaraciones del líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, quien ayer sostenía que el PSE no suscribiría ningún acuerdo en torno al autogobierno si los vascos no renuncian al derecho a decidir, a lo que el lehendakari ha replicado que las "interpretaciones coyunturales" que pretenden "poner en un brete a un partido político" no corresponden con una "política constructiva".

"No hace falta destruir nada, no hace falta romper un gobierno de coalición si ese gobierno está funcionando de una forma perfecta", ha asegurado Urkullu, quien ha recordado a EH Bildu que ha tenido "otras ocasiones" para "sumarse a una política de construcción de país", como cuando el PNV gobernó en solitario, y no lo ha hecho.

"EH Bildu está en un proceso de aterrizaje en principios de realismo, pero necesita seguir en ese camino", ha concluido.

En paralelo a los trabajos de la ponencia de autogobierno, el ejecutivo autonómico mantiene su objetivo de "contar con un calendario concreto para el cumplimiento de las transferencias pendientes del Estatuto de Gernika".

Urkullu ha apelado al "diálogo y la colaboración" para avanzar en este terreno con el Gobierno de Pedro Sánchez, aunque ha admitido que está pendiente fijar un calendario que cumpla con el mandato del Parlamento Vasco, que resolvió otorgar un plazo de seis meses para concretar dicho calendario, un objetivo que ha dicho ver "factible" a corto plazo.

No obstante, ha admitido que se ha abierto una "nueva vía de relación con el Gobierno español", del que detecta una "nueva actitud" que ha permitido en los primeros cien días de gobierno de Sánchez "encauzar el traspaso de dos tramos de ferrocarril y desbloquear dos recursos ante el Tribunal Constitucional".

El lehendakari ha aludido también, en su intervención tras el consejo, a la evolución de la economía vasca, con una previsión de crecimiento del 2,8 % y el objetivo de crear 17.800 empleos netos al cierre de 2018.

"La fortaleza de la economía vasca se pone de manifiesto en la solidez de la industria y los servicios avanzados, la capacidad exportadora y el atractivo creciente como destino turístico. Esta es la base para responder al objetivo central de generar más y mejor empleo", ha reflexionado el presidente vasco.