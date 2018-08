De la Bella se marcha "muy contento" y "sin ninguna espina clavada"

San Sebastián, 27 ago (EFE).- El lateral izquierdo Alberto De la Bella, que ha rescindido su contrato con la Real Sociedad para firmar por la Unión Deportiva Las Palmas, manifestó este lunes que no se macha "con pena", sino "muy contento" y "sin ninguna espina clavada", feliz de haber vestido durante nueve años la camiseta txuriurdin.

De la Bella se despidió en una rueda de prensa acompañado por el presidente de la Real Sociedad, Jokin Aperribay, y en presencia de todos sus compañeros, que le aplaudieron al principio y al final de su comparecencia.

El lateral catalán se incorporó a la Real en 2009 tras jugar en el Sevilla Athletico y fue protagonista de la evolución del club desde la Segunda División hasta disputar la Liga de Campeones.

Pese a no ser canterano, siempre ha contado con el cariño de la afición. "Me he sentido como un canterano, aunque no estuve en las categorías inferiores, porque crecí con una generación de futbolistas que crecieron juntos, me apegué a ellos y conocí sus valores", dijo el lateral zurdo.

Explicó que los técnicos del club le habían advertido de que esta temporada tendría difícil jugar, pero prefirió esperar a la llegada del nuevo entrenador, Asier Garitano.

Tras la llegada de Theo Hernández para ocupar su puesto y ante la apuesta del club de seguir confiando y formando a Kevin Rodrigues, el defensor catalán entendió que la situación iba resultar "incómoda" tanto para él como para el club, motivo por el que ha acordado con la Real la rescisión del año de contrato que le quedaba, por lo que llega libre a Las Palmas.

Allí espera "seguir disfrutando del fútbol", tener más participación y asumir "nuevos retos", además de asegurarse una buena "calidad de vida" para él y su familia.

No obstante, dejó claro en dos ocasiones que cuando se retire del fútbol vivirá en Gipuzkoa, donde conoció a su mujer y nacieron sus hijos.

"No soy vasco, no soy canterano, pero me siento muy identificado y en el futuro voy a vivir por aquí", insistió De la Bella.

Su única pena, "no estrenar el nuevo campo", al que volverá, no obstante, "como aficionado", dijo De la Bella, quien subrayó que ha jugado "muchos partidos" con la Real y tiene "grandes recuerdos" que se llevará para siempre.

Los dos mejores momentos que eligió de su trayectoria son los dos grandes hitos deportivos del club en esta última década: el ascenso en 2010 y la clasificación para la Liga de Campeones tras eliminar en la previa al Olympique de Lyon en dos brillantes partidos en agosto de 2013.

El presidente de la Real Sociedad, Jokin Aperribay, alabó el comportamiento de De la Bella en el club y anunció que, tanto el lateral catalán como el actual jugador del Getafe Markel Bergara, serán distinguidos con la insignia de oro y brillantes de la entidad blanquiazul a pesar de que no han llegado a jugar durante 10 temporadas.

El presidente explicó que ambos fueron fundamentales en la evolución del equipo desde Segunda hasta la Champions, por lo que el club quiere ofrecerles este reconocimiento.

Recordó que ya quedan "muy poquitos" en la Real de aquel equipo que logró el ascenso. Tras la marcha de De la Bella, únicamente quedan David Zurutuza e Imanol Agirretxe en la actual plantilla.

"Los valores de la cantera, los principios de la Real, van más unidos a los valores de la persona que a su DNI y Alberto representa perfectamente lo que queremos que sean los principios de la Real Sociedad", explicó el presidente.