Mendilibar: Queremos ganar, otra cosa es que podamos conseguirlo

Eibar , 23 ago .- El entrenador del Eibar, José Luis Mendilibar, expresó este jueves su deseo de ganar mañana en Getafe el primer partido de la temporada, aunque reconoció es que "otra cosa es poder conseguirlo".

"Quiero que hagamos las cosas bien, y luego ya se verá lo que pasa", dijo un Mendilibar con semblante serio en la rueda de prensa previa al choque.

Admitió que existe "preocupación" por la derrota ante el Huesca, aunque sólo haya sido "un partido", y "no por el resultado en sí", sino por el "primer tiempo tan desastroso" que hizo su equipo.

"Llevamos años haciendo las cosas bien y el 75% de la plantilla es la del año pasado, por eso no tengo dudas, pero sí algo de preocupación", reconoció.

Cree que el Eibar no debe dar "ni un paso atrás" ante el Getafe mañana, y también aseguró que si el equipo cambia "su manera de jugar al fútbol", estará "dando ventajas al rival", por lo que cree que los suyos deben "hacer bien lo que saben", algo que "no hicieron frente al Huesca".

"Si ninguno de los dos estamos mal, será un partido muy igualado y competido, porque no va a ser fácil para ninguno dominar el partido ni hacer ocasiones", analizó.

Respecto a Iván Alejo, no se ha mordido la lengua al asegurar que su traspaso "para el club ha sido un buen negocio".

"No sé si jugaría si estuviera aquí, pero a mí me dijo que se quería marchar porque lo quería jugar todo, y ya no jugó todo en el primer partido con el Getafe", sentenció.

Especialmente enfadado o molesto se ha mostrado con la situación de Pedro León, que fue sometido ayer a un lavado epidural para tratarle de su lumbalgia.

Aseguró que la intervención "no parece que haya ido muy bien", y que, si bien hay que "esperar unos días", cree que las noticias "no son nada buenas".

"Lo que era una lumbalgia ha pasado a ser una hernia discal, por lo que ya no es lo que en un principio parecía", dijo el entrenador, quien añadió que la imagen de la resonancia parece que "ha cambiado en muy poco tiempo".

"Cada vez me fío menos de estos aparatos médicos y me dejo llevar más por las sensaciones, porque por mucho que parezca que avancen, al final los tiempos de recuperación son los mismos de siempre", señaló visiblemente molesto.