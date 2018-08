Agirretxe vuelve a ser baja tras sufrir una lesión "severa" en un muslo

San Sebastián, 22 ago (EFE).- El delantero de la Real Sociedad Imanol Agirretxe vuelve a causar baja tras sufrir una "lesión severa" en el muslo, que se suma al cúmulo de infortunios que padece el jugador desde que se lesionó de gravedad en diciembre de 2015.

El futbolista guipuzcoano sufrió esta nueva lesión en el entrenamiento de ayer, que se vio obligado a abandonar a la espera de que le realizaran nuevas pruebas médicas que se practicaron este miércoles en un centro hospitalario de la capital.

El parte médico hecho público por la Real determina que Agirretxe presenta su lesión "en la unión musculotendinosa próxima del músculo derecho del muslo derecho", inicia un tratamiento de fisioterapia y reposo y no da un plazo de retorno a la actividad, una mala señal para Agirretxe.

Los problemas del atacante de la Real comenzaron realmente un 30 de diciembre de 2015 cuando en la lucha por un balón con el portero del Real Madrid Keylor Navas se lesionó un tobillo, lo que le obligó a pasar dos veces por quirófano y entrar en un largo túnel de problemas al que sigue sin encontrar salida.

La temporada 2016/17 la pasó prácticamente en blanco, la pasada tuvo once apariciones, casi siempre como suplente, en las que no marcó ningún gol y en esta campaña ya no era una opción prioritaria para el ataque blanquiazul de forma que su posición, que no era nada sólida, se ha visto agravada con este contratiempo.

La temporada de su lesión era uno de los máximos realizadores del campeonato con 13 tantos, uno menos que su récord en la Real Sociedad conseguido con 14 goles en la campaña 2012/13.