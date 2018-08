Lo último de Chazelle, Cuarón, Lee y Cooper se exhibirá en el Zinemaldia

San Sebastián, 14 ago (EFE).- Los últimos trabajos de directores como Jacques Audiard, Damien Chazelle, Alfonso Cuarón, Mamoru Hosoda, Nadine Labaki, Spike Lee y Jia Zhangke, además de la ópera prima de Bradley Cooper como realizador, se exhibirán en el Festival de Cine de San Sebastián dentro de su sección "Perlas".

El Zinemaldia ha adelantado hoy, en un comunicado, diez nuevos títulos del apartado "Perlas", en el que reúne lo mejor de la cosecha cinematográfica del año y que ha destacado en los mejores festivales del mundo.

Entre las novedades anunciadas figura la nueva película del ganador del Oscar al mejor director el año pasado, Damien Chazelle ("La La Land"), titulada "First Man" (EEUU), encargada de inaugurar Venecia y protagonizada también por Ryan Gosling, quien encarna a Neil Armstrong, el primer astronauta que pisó la luna.

De Estados Unidos llega asimismo la comedia dramática "BlacKkKlansman" de Spike Lee, autor de "Malcolm X", dedicada a un policía afroamericano infiltrado en el Ku Klux Klan, que recala en el certamen donostiarra avalada por el Gran Premio del Jurado en Cannes y el Premio del Público en Locarno.

La sección "Perlas" de esta 66 edición dará también cabida al western con "The sisters brothers" (Francia, Bélgica, Rumanía y España), que se estrenará en el Festival de Venecia, dirigido por el francés Jacques Audiard, quien ya estuvo en San Sebastián con "Un prophète" (2009), nominada al Oscar a la mejor película extranjera, y que regresa con esta cinta protagonizada por Jake Gyllenhaal, Joaquin Phoenix y John C. Reilly.

El cine europeo estará también representado por "Girls", primer filme de Lukas Dhont (Bélgica-Países Bajos), galardonado con la Cámara de Oro a la mejor ópera prima de Cannes y el Premio Fipresci de Un Certain Regard, en el que recrea la historia de una joven que nació siendo niño y que sueña con convertirse en bailarina.

Jia Zhangke (Fenyang, China, 1970), quien ha disfrutado de una amplia presencia en el Festival de San Sebastián en los últimos años, intentará volver a conseguir el galardón de los espectadores que logró en 2015 con su último trabajo, "Ash is Purest White", película seleccionada en la competición oficial de Cannes, en la que describe los cambios que experimenta su país a través de una violenta historia de amor.

La sección "Perlas" proyectará asimismo "Mirai", la última maravilla animada de Mamoru Hosoda (Japón), así como Capharnaüm (Cafarnaúm) de Nadine Labaki (Beirut, 1974), laureada en diferentes ediciones del Zinemaldia, que aspira de nuevo al Premio del Público Ciudad de San Sebastián con esta historia de un menor de 12 años.

El mexicano Alfonso Cuarón, ganador de un Oscar a la mejor dirección por "Gravity" y realizador de filmes de gran éxito internacional como "Y tu mamá también", trae a San Sebastián "Roma", en la que retrata la vida de una empleada doméstica que trabaja en un barrio de clase media de Ciudad de México a principios de la década de los 70.

El origen del narcotráfico en Colombia centra "Pájaros de verano", el filme en el que Ciro Guerra (Río de Oro, Colombia) comparte la dirección con Cristina Gallego (Bogotá, 1978), productora de sus películas anteriores.

La sección la clausurará, fuera de concurso, "A Star is Born", debut como realizador de Bradley Cooper (Philadelphia, Estados Unidos, 1975), quien encarna además a un músico curtido que descubre a una artista en apuros, interpretada por Lady Gaga, de la que se enamora.

Estas películas se suman a las ya anunciadas en el apartado Perlas: "El ángel" (Luis Ortega), "Petra" (Jaime Rosales), "Leto / Summer" (Kirill Serebrennikov), "Zimna wojna / Cold War" (Pawel Pawlikowski), "Un día más con vida / Another Day of Life" (Raúl de la Fuente y Damian Nenow), "Netemo Sametemo / Asako I & II " (Ryusuke Hamaguchi) y "3 Rokh / Three Faces" (Jafar Panahi).