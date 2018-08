Insisten en exigir más recursos para atender a los inmigrantes en Donostia

San Sebastián, 13 ago (EFE).-- La Red Ciudadana por la Acogida de San Sebastián ha insistido hoy en exigir a las instituciones, en concreto al Ayuntamiento donostiarra, que amplíe los recursos para atender a los inmigrantes subsaharianos, la mayoría en tránsito, que se encuentran en la ciudad, ya que 20 de ellos han tenido que dormir en la calle.

Este colectivo ha celebrado hoy una concentración en los bajos del Ayuntamiento, en la que han participado también un grupo de inmigrantes africanos, tras una pancarta en la que se leía el lema "San Sebastián, ¿ciudad de acogida? No para las instituciones".

La portavoz de la Red Sara Pikabea, una integrante del gaztetxe del Antiguo, Maddi Ibarra, y el inmigrante Abdel Asiss Mounpe, han leído, en castellano, francés y euskera, respectivamente, un comunicado en el que exigen una rápida respuesta del Ayuntamiento para evitar que estas personas tengan que dormir en la calle.

Han explicado que los recursos de acogida, que disponen de 25 plazas, permiten dormir a los migrantes durante tres noches, ampliables a 5 si hay camas libres, lo cual no ha evitado que esta noche 20 de ellos hayan pernoctado en la calle.

Además, desde el pasado viernes, la red ha acogido por las noches en el gaztetxe Txantxarreta del Antiguo a inmigrantes "que ya no podían acceder a recurso alguno". Esta noche han sido 13 las personas que han pernoctado en este local, que "ya no da más de sí y no está preparado para ello".

El pasado miércoles, representantes de este colectivo se reunieron con el Ayuntamiento, la Diputación y el Gobierno vasco para trasladarles estas reivindicaciones y, según han señalado hoy, aún no han recibido ninguna respuesta.

"¿Es posible que una ciudad que se ha declarado oficialmente como ciudad de acogida no está dispuesta a poner en pie más recursos?", han preguntado las portavoces de este colectivo, quienes han llamado a la movilización para presionar a las instituciones y lograr que "se habiliten los recursos necesarios para una acogida digna".

"¿Podemos festejar la Aste Nagusia dejando a estas personas en la calle?", han concluido.

Además de la situación en San Sebastián, en Irun la llegada de inmigrantes que desean atravesar la frontera está provocando que muchos de ellos duerman en la calle, tanto en el entorno del paso fronterizo como en la estación de Adif.

SOS Racismo informó ayer de que 25 personas habían dormido el sábado en la calle, mientras quedaban 35 camas vacías en el albergue provisional ubicado en el edificio Martindozenea, debido a que habían agotado la estancia máxima de tres días para poder alojarse allí.