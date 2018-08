Goia echa de menos una regulación general de los pisos turísticos

San Sebastián, 8 ago (EFE)- El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, ha defendido hoy que el Gobierno promueva una "regulación general" sobre los apartamentos turísticos para "aclarar las cosas", tras recordar que el PP "siempre se ha apuesto a hacerlo".

El primer edil donostiarra ha insistido, en declaraciones a los periodistas, en que el Ayuntamiento se opondrá al recurso presentado por el Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) contra la ordenanza de regulación de pisos turísticos de San Sebastián, al tiempo que ha defendido la autonomía municipal para definir los usos del suelo, sobre la que se basa la norma.

Goia ha manifestado que el gobierno municipal está "tranquilo" pese al recurso, porque ya sabía que se trata de un "tema controvertido" sobre el que existe un "debate jurídico interpretativo" que, a su juicio, el Gobierno central debería haber aclarado.

"A nivel de Estado, por parte del Gobierno no ha habido ninguna voluntad de aclarar las cosas a través de una regulación general, el PP siempre se ha opuesto a hacerlo. No sé si en el nuevo escenario eso cambiará o no, pero evidentemente podría facilitar las cosas si se hiciera en el sentido que hay que hacerlo", ha reflexionado el alcalde donostiarra.

En su opinión, cuestionar que los ayuntamientos puedan decidir los usos del suelo, como a su juicio hace la CNMC, coloca en una situación "no deseable" no sólo a los ayuntamientos concernidos, "sino al municipalismo en general".

"El planeamiento urbanístico tiene una función, ordenar la convivencia en una ciudad y es un instrumento básico desde el punto de vista de gestión municipal", ha abundado.

Ha recurrido a un ejemplo "llevado al absurdo" al indicar que, con la tesis de que por ser propietario de algo "uno puede tener derecho a hacer cualquier cosa" y de que "cualquier limitación es un acto contrario a la competencia", se podría instalar "un bar en un cuarto piso".

"Esas interpretaciones no son aceptables", ha añadido Goia, quien ha señalado que "una vivienda es una vivienda, un local es un local y un equipamiento es un equipamiento y el Ayuntamiento tiene la capacidad de decidir qué usos se pueden permitir, con qué condiciones y con qué proporciones en función del lugar".

El Ayuntamiento no ha recibido aún el recurso, por lo que desconoce si en él se pide la suspensión cautelar de la norma, que está vigente en San Sebastián.