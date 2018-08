Goia dice que la atención a inmigrantes trasciende a San Sebastián e Irun

San Sebastián, 7 ago (EFE).- El alcalde donostiarra, Eneko Goia, ha asegurado hoy que la atención a las personas inmigrantes requiere una "visión integral y global" y ha opinado que "focalizar la respuesta a un problema de estas características únicamente en dos ayuntamientos como son el de San Sebastián e Irun "no es proporcionado".

Goia se ha referido en una rueda de prensa, a preguntas de los periodistas, a las críticas vertidas ayer por varias asociaciones ciudadanas de Irun y San Sebastián y algunos partidos políticos sobre la limitación de la atención pública que reciben los inmigrantes en tránsito que están llegando en las últimas semanas.

"No voy a decir que el Ayuntamiento no deba dar una respuesta ante estas situaciones. Tendrá que aportar lo que le corresponde pero focalizar la respuesta a un problema de esta trascendencia" únicamente en dos municipios "no es proporcionado", ha defendido Goia.

En su opinión, se trata de una "cuestión mucho más amplia", que afecta al Estado ya que Euskadi recibe sólo una parte de un fenómeno que "tiene un recorrido" previo.

En cuanto al ámbito de San Sebastián, el alcalde ha dicho que el Ayuntamiento está en coordinación permanente con Gobierno Vasco y Diputación para ver cuál es la evolución del fenómeno y las nuevas necesidades pueden aparecer, entre ellas la posibilidad de alargar de tres a cinco días la acogida en el centro de migrantes.

Ha recordado que en Gipuzkoa existen dos recursos de estas características, uno en Irun y otro en San Sebastián, que cuentan con 25 plazas cada uno, ampliables hasta 70 si es necesario en algún momento punta.

En cuanto al centro de la capital donostiarra, Goia ha dicho que "los datos no corroboran" el mensaje lanzado ayer por las asociaciones ciudadanas ya que la pasada noche han dormido en estas instalaciones diez personas, mientras que ayer comieron también diez y el día anterior dieciocho. "Estamos dentro de la capacidad que tiene el centro", ha concluido.