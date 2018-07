Doce conciertos en la jornada inaugural de la 79 Quincena Musical donostiarra

San Sebastián, 30 jul (EFE).- Una docena de citas, entre las que figura un espectáculo que aúna la pintura de Juan Luis Goenaga y el piano de David Six, integrarán la jornada inaugural, el próximo 2 de agosto, de la 79 edición de la Quincena Musical donostiarra, un día que concluirá con "La Creación" de Haydn en versión Fura dels Baus como plato fuerte.

El grupo catalán recala en San Sebastián con su interpretación dramática del oratorio de Haydn que estrenó el año pasado en París y que en esta ocasión, los días 2 y 3 de agosto, contará con el apoyo musical de la Orquesta Sinfónica de Bilbao, el coro Haydn dels Baus, la soprano Alicia Amo, el tenor Gustavo Peña y el barítono Thomas Tatzl, bajo la dirección de José Ramón Encinar.

El ciclo musical donostiarra arrancará el 2 de agosto en el foyer del Auditorio Kursaal a las 12.00 horas con la propuesta titulada "Between the Stations" en la que Goenaga pintará un cuadro mientras Six interpreta obres de Debussy, Chopin y composiciones propias.

A la misma hora el Cuarteto Idomeneo ofrecerá un recital en el salón de plenos del Ayuntamiento, mientras que nuevos grupos como el Quintento Alaia y Txistu Trío estarán en la Plaza de la Constitución y en el Palacio Miramar, respectivamente.

El coro Easo Araoz rendirá un homenaje a Pablo Sorozabal con un concierto de fragmentos de zarzuelas y canciones del compositor donostiarra bajo la dirección de Sergio Pedrouso y Gorka Miranda que tendrá lugar en el Ayuntamiento a las 18.00 horas. Una hora después Uniguart Dance Company estará en las terrazas del edificio consistorial.

Bajo el epígrafe de "Quincena Solidaria" la mezzosoprano Paula Iragorri, la soprano Amaia Muñoz y la pianista Amaia Zipitria estarán en la residencia Berra y el grupo "Son pa Bailar" ofrecerá un tributo a "Los Panchos" en Aldakonea.

"Schola Gregorianista Donosti Ereski" ofrecerá un concierto en la iglesia de San Vicente y los participantes del VIII curso de técnica vocal organizado por la Quincena actuarán en el Museo San Telmo, ambos a las 20.30 horas.