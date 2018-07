El Bidasoa contará con un presupuesto de 761.00 euros la próxima temporada

Irun , 27 jul .- El Club Deportivo Bidasoa contará con un presupuesto de 761.00 euros para la próxima temporada, una cifra muy similar a la de la pasada campaña, cuando manejó 768.000 euros.

Los socios del Bidasoa aprobaron estas cifras en la asamblea celebrada anoche, durante la que el presidente de la entidad, José Angel Sodupe, anunció que no se presentará a la reelección, tras 16 años en el cargo.

En una rueda de prensa celebrada hoy, Sodupe ha destacado el "orgullo" y "honor" que le ha supuesto ocupar la Presidencia del Bidasoa que, no obstante, le ha restado "mucho tiempo" a su vida laboral y privada.

En todo este tiempo "he tenido alegrías, pero también me ha tocado vivir los momentos más críticos del club. Tuve la desgracia de descender al Bidasoa, pero luego he conseguido volver a subirlo a Asobal, que es el sitio en el que debe estar", ha recalcado Sodupe.

La intención del club es que antes de que acabe el año se celebren las elecciones a la Presidencia.