Oiarbide: El quid de la cuestión es que los transportistas no quieren peaje

San Sebastián, 24 jul (EFE).- La diputada de Infraestructuras Viarias de Gipuzkoa, Aintzane Oiarbide, cree que los transportistas no quieren pagar ningún peaje en la N-I y la A-15 a su paso por este territorio y por ello "nunca van a estar de acuerdo con ningún tipo de solución" sobre el canon que se establezca por circular en ambas carreteras.

"Ese es el quid de la cuestión", ha señalado Oiarbide en respuesta a las críticas que asociaciones de transportistas han hecho a la decisión del Gobierno de PNV-PSE de modificar la normal foral que regula estos peajes, cuyo cobro anuló el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco por considerarlo discriminatorio para los camioneros foráneos en una sentencia que la Diputación recurrirá ante el Supremo.

Ha insistido en que el fallo del TSJPV no ha puesto en duda que se cobren esos peajes y que los cambios propuestos para la nueva norma pretenden "aclarar" algunos aspectos "confusos" de la sentencia con cifras "objetivas", además de garantizar el futuro de un sistema cuya viabilidad y legalidad el ejecutivo de Markel Olano sigue defendiendo.

La diputada ha señalado que algunos contenidos de la sentencia no son "correctos", lo que ha atribuido a la inexistencia de datos cuando los transportistas interpusieron su demanda, con los que ahora ya cuenta su departamento tras varios meses de la entrada en vigor del sistema de pórticos.

Ha señalado que el alto tribunal vasco interpreta, por ejemplo, que el arco de Irun es un peaje de entrada a Gipuzkoa, cuando se sitúa en esa localidad por razones técnicas, "en sintonía con el sistema cerrado de la AP-8", y lo que en realidad detecta es el tramo Andoain-Astigarraga.

Con la nueva norma, ese arco de cobro se trasladaría a Astigarraga, aunque se mantendrá el de Irun por esos motivos técnicos, aunque no registrará cobros.

Ha informado de que el alto tribunal vasco da por hecho que en el arco de Andoain los tráficos son internos, cuando "con datos reales y auditados" se muestra que el 72 % no son locales.

Los transportistas, según ha dicho Oiarbide al término de la rueda de prensa en la que ha informado de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno foral, están "acostumbradísimos" a pagar cuando circulan por la carreteras europeas, ya que existen cánones en el 90 % de las de alta capacidad.

"En el modelo español ese porcentaje es del 30 %, pero nuestro modelo es el europeo, que es el que da sostenibilidad al sistema", ha recalcado.

Ha asegurado que la Comisión Europea, que deberá emitir ahora otro dictamen para validar la nueva norma foral, no ha entendido tampoco el pronunciamiento del TSJPV, pues a su juicio los peajes puestos en marcha, y que se siguen cobrando al no ser la sentencia firme, no son discriminatorios.