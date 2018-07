Alertan de un posible fraude telefónico a ancianos en el barrio de Altza

San Sebastián, 13 jul (EFE).- El Ayuntamiento de San Sebastián ha alertado de un posible fraude telefónico a personas mayores del barrio de Altza a las que se les requiere para responder a una encuesta del Ayuntamiento y se les pregunta cuándo van a estar solas en casa.

Los servicios sociales municipales han informado hoy al Ayuntamiento de estos hechos después de tener conocimiento de que varios ancianos del barrio habían recibido llamadas similares a lo largo de esta semana, han informado fuentes municipales.

El consistorio donostiarra ha asegurado que no está realizando ningún sondeo y que, cuando los lleva a cabo, los encuestadores se identifican convenientemente y, en cualquier caso, no hacen preguntas de ese tipo, sobre las que sospecha que se esconde una intención de engaño para estafar a los ancianos cuando no estén acompañados.