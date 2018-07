Casanova:El acuerdo con el PNV no es una apuesta por la ruptura con el Estado

San Sebastián, 12 jul (EFE).- El parlamentario vasco de EH Bildu Iker Casanova ha asegurado hoy que el acuerdo para un nuevo estatus alcanzado por su coalición con el PNV en la ponencia de autogobierno del Parlamento vasco "no es una apuesta por la ruptura con el Estado".

"Lo que tenemos encima de la mesa en estos momentos es una apuesta por buscar un encaje, dentro del marco jurídico político del Estado, a la voluntad de una mayoría de la sociedad vasca de autodefinirse como nación y por lo tanto actuar en consecuencia", ha dicho Casanova en una entrevista concedida a la emisora Onda Vasca.

El parlamentario abertzale ha explicado que este pacto, que el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, calificó ayer de "histórico", responde a una "voluntad" de una relación "en igualdad con el Estado" pero también es "una oferta de cierta convivencia" sin renunciar al "independentismo" por parte de su formación.

"El mínimo común denominador de la sociedad vasca está en otro estadio -distinto a la independencia- y con ese mínimo común denominador le hacemos una oferta al Estado para la convivencia democrática", ha señalado Casanova, quien ha considerado "una pena" que Elkarrekin Podemos no se haya sumado a este acuerdo.

Un desmarque que, en su opinión, no es debido a "una discrepancia ideológica", sino a que a la formación morada le puede "dar un cierto vértigo" a "una repercusión electoral" o a "las encuestas a nivel del Estado".

No obstante, ha recordado que este pacto no es un "acuerdo cerrado, por lo que no ha descartado que una futura negociación entre partidos permita "intentar incluir más voluntades".