Donostia adelanta la campaña contra las agresiones sexistas y añade un lema

San Sebastián, 11 jul (EFE).- El Ayuntamiento de San Sebastián ha adelantado su campaña para prevenir y combatir las agresiones sexistas al inicio del Festival de Jazz, que arranca el 25 de julio, y ha añadido al conocido "Ez ezetz da! ¡No es No!" el lema "Baletzik gabe Ezetza da! ¡Si no hay Sí, es No!".

La campaña, tradicionalmente centrada en los acontecimientos estivales de carácter festivo como la Semana Grande, las Euskal Jaiak y las regatas, se extenderá hasta Navidades, aunque se desarrollará "con mayor intensidad" en verano, según ha informado hoy la concejala de Igualdad, Duñike Agirrezabalaga, en rueda de prensa.

La edil ha explicado que, aunque el "¡No es No!" impulsado por el movimiento feminista sigue "vigente", han optado por incorporar la citada consigna para "insistir en una cuestión de actualidad, la del consentimiento explícito, como respuesta a la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra que libró del delito de violación a los miembros de 'la Manada'".

Además de colocar una pancarta en el edificio consistorial con ambos lemas, el Ayuntamiento buzoneará en estos meses 100.000 folletos con el protocolo de actuación y el resumen de servicios públicos en toda la ciudad.

Este folleto contiene información útil para todo el año, con un QR que enlaza con la página web para que las personas con baja visión puedan acceder a la información.

"La idea es facilitar la actuación en casos de ver agresiones o intentos de violaciones. Desde nuestras casas y hogares en ocasiones vemos, oímos agresiones, muchas veces no sabemos lo que hacer, nos da miedo, nos paralizamos. Con este folleto pretendemos dar herramientas a los vecinos para saber cómo hay que actuar", ha señalado la edil, según ha informado el consistorio en un comunicado.

También se repartirán dípticos específicos para jóvenes, con recomendaciones para evitar agresiones y relaciones de malos tratos, en los que se pide a los chicos "una actitud activa" en contra de las agresiones machistas.

Los distribuirán educadoras especialistas en asuntos de igualdad, autodefensa y de prevención de la violencia, que se moverán por los espacios festivos de jóvenes para hablar con ellos de estas cuestiones y entregarles material, que se complementará con chapas y pulseras.

Durante Semana Grande, habrá además un punto fijo de información en la Bretxa y, como en años anteriores, en los establecimientos hosteleros se repartirá el protocolo de actuación, así como servilletas con el lema "Si no hay Sí, es No".

En los vehículos de Dbus se insertará publicidad de la campaña, que se extenderá también a las redes sociales y a los taxis, que cuentan ya con ambientadores en los que aparecen los teléfonos a los que deben llamar si presencian una agresión.