Sánchez apremia a los partidos una semana después de su investidura fallida

Madrid, 1 ago (EFE).- Cuando se cumple una semana de su investidura fallida, Pedro Sánchez ha decidido volver a presionar a los principales partidos para que hagan posible su elección como presidente del Gobierno, aunque no piensa hablar con ellos hasta que finalice su ronda de contactos con colectivos sociales.

El presidente del Gobierno en funciones sorprendía ayer con su anuncio de estas reuniones tras las que pretende elaborar, según ha dicho hoy, un "programa abierto" que ofrecer a los demás partidos.

Ya no será en cualquier caso bajo la fórmula de la coalición como ha insistido Sánchez, quien en sus declaraciones a los medios este mediodía ha subrayado que "no funcionó" esa vía que le reclamaba su "socio preferente", Unidas Podemos, pero ha insistido en que hay "otras alternativas".

Portugal y Dinamarca son los dos ejemplos que ha repetido para explicar el Gobierno que quiere, con los socialistas en el Ejecutivo y un acuerdo programático con otras fuerzas que le den su apoyo.

El líder socialista ha considerado que tras su investidura fallida les toca a todos "reflexionar". Y también entre todos ha repartido la responsabilidad de que el país lleve "meses de parálisis".

"España no tiene tiempo que perder", ha dicho Sánchez, quien también ha considerado que "no hay ninguna razón para que no se ponga en marcha ya" ese "Gobierno progresista".

Y mientras en su carta a la militancia de ayer hablaba de forma explícita de Unidas Podemos y de su intención de proponer a ese partido un acuerdo programático, en sus declaraciones de hoy no solo se ha dirigido al partido morado sino que ha habido mensajes también para PP y Ciudadanos.

Porque ha insistido en que apuesta por un Gobierno que "no dependa de los independentistas", y por eso ha llamado a las fuerzas "conservadoras", los partidos que "se dicen constitucionalistas", para que lo hagan posible.

Hay en definitiva "muchas formas de poder cooperar" según Sánchez, quien ha insistido en estar dispuesto a "tender la mano" al resto de partidos para buscar este entendimiento, aunque antes se la tienda a la sociedad civil con estas reuniones.

Tres horas ha estado Sánchez en el primero de los encuentros programados, con una veintena de colectivos de defensa de la igualdad.

A la salida de esa primera reunión, la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha asegurado que estas asociaciones han trasladado a Sánchez su "expectativa" y el "ánimo" de que "España tenga pronto un Gobierno progresista".

Un Ejecutivo, ha continuado Calvo, que siga apostando por las políticas de igualdad y para que no haya "ningún retroceso" en estas políticas que han hecho de España un "ejemplo en el mundo".

Además, ha reconocido que estos colectivos les han transmitido "su inquietud" por el hecho de que los socialistas cedieran a Podemos el área de Igualdad en las negociaciones para la investidura que finalmente resultaron fallidas. Cuestiones sobre las que, ha admitido, hay discrepancias entre ambos partidos.

Por la tarde se ha celebrado la reunión con representantes del mundo de la ciencia y la digitalización, en la que han estado junto a Sánchez los ministros de Ciencia, Pedro Duque, y Economía, Nadia Calviño.

La semana que viene seguirán los contactos de Sánchez con diversos colectivos, entre ellos los responsables sindicales, dentro de esta ronda que, según ha recalcado el secretario de Organización socialista, José Luis Ábalos, no responde a una estrategia "improvisada pero sí precipitada" por la coyuntura política.

Ábalos ha insistido esta mañana en una entrevista en la Ser en que los socialistas no quieren elecciones y ha ironizado sobre lo mucho que se está escribiendo y diciendo en los medios de comunicación asegurando que el PSOE sí está por la repetición de los comicios.

"Yo veo que hay mucha pasión por las películas y mucha recreación, parece que la realidad es demasiado vulgar para escribir sobre ella", pero son comentarios que "nada tienen que ver con la realidad, ha señalado.

Mientras, desde Podemos, rechazan la apuesta de Sánchez de intentar un Gobierno a la portuguesa e insisten en defender su fórmula de la coalición.

El secretario de Acción de Gobierno y Acción Institucional de Podemos, Pablo Echenique, ha desacreditado esa vía al señalar que el Gobierno portugués ha pactado con la derecha una reforma laboral y concurre a las próximas elecciones con la intención de "no depender de sus socios de izquierda".