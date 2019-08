Puig: Lo importante para la investidura es el programa y puede haber acuerdo

Valencia, 1 ago (EFE).- El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha afirmado que lo importante para la constitución del Gobierno es el programa de actuación y en eso puede haber un acuerdo y los grupos políticos tienen que encontrar una solución.

Puig ha manifestado, a preguntas de los periodistas, que no se puede decir a los ciudadanos que se han equivocado y "no se puede hacer ningún tipo de práctica filibustera" de esta situación sino "no cerrar ninguna puerta" para que haya gobierno.

Ha opinado que puede haber distintas maneras para formar gobierno, y hay ejemplos en las autonomías, en Portugal y también en un gobierno monocolor que ha funcionado en el último año de forma "positiva" para los intereses de los españoles y de los trabajadores por cuestiones como la subida del salario mínimo interprofesional u otras medidas de carácter social.