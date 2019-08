El Sao Paulo y el Chicago Fire pretenden el fichaje de Juanfran

Madrid, 1 ago (EFE).- El Sao Paulo brasileño y el Chicago Fire estadounidense pretenden el fichaje del lateral español Juanfran Torres, que acabó al final de la pasada temporada su contrato con el Atlético de Madrid, después de ocho campañas y siete títulos en el conjunto madrileño.

El club de la Major League Soccer (MLS) estadounidense se ha unido a la puja por el lateral internacional español, al que ofrecería dos años de contrato, según informó el canal estadounidense de televisión ESPN.

No obstante, el Sao Paulo fue el primer club que se puso en contacto con Juanfran, y mantiene el interés por el lateral español según pudo saber EFE. Al alicantino le avalan los informes positivos que tiene sobre él Raí, el exfutbolista brasileño que actualmente ejerce como director deportivo en el conjunto paulista.

El Corinthians brasileño es otro de los clubes que se interesó por la contratación del exjugador del Atlético, que logró durante ocho cursos y medio en el club rojiblanco una Copa del Rey (2013), una Liga (2013-14), dos Ligas Europa (2011-12 y 2017-18), dos Supercopas de Europa (2012 y 2018) y una Supercopa de España (2014).

El lateral de Crevillente (Alicante) está abierto a conocer el fútbol en otras latitudes, según explicó a EFE durante una entrevista el 3 de junio.

"No me importaría jugar la Copa Libertadores. Hubo interés desde Argentina. Lo pensé, lo medité y lo hablé con mi familia. Es una situación que me agrada y la estoy valorando aún. Son situaciones que te llegan y te sorprenden. De Brasil también tengo una situación que puede ser buena para mí", dijo entonces.

Juanfran ha sido internacional con la selección española en 22 partidos desde su debut en 2012, el año en que ganó con la 'Roja' la Eurocopa de Polonia y Ucrania. También disputó el Mundial de Brasil 2014 y la Eurocopa de Francia 2016.