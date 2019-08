Fundéu BBVA: boxeo, claves de redacción

Madrid, 1 ago (EFE).- Con motivo del inicio de la competición de boxeo en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, la Fundación del Español Urgente, promovida por la Agencia EFE y BBVA, ofrece a continuación algunas claves relacionadas con este deporte.

1. "Boxeo" y "box", opciones válidas

En la mayoría de los países hispanohablantes se usa el término "boxeo" para referirse a este deporte, mientras que en otros se emplea "box". Ambas son formas válidas y aparecen recogidas en el Diccionario académico.

2. "Ring" es "cuadrilátero"

El lugar donde se practica es el "cuadrilátero", aunque a veces se encuentra la forma inglesa "ring"; ambos términos designan el espacio limitado por cuerdas donde tienen lugar los combates. Si se opta por emplear la voz inglesa, lo adecuado es utilizarla en cursiva o entre comillas.

3. "Nocaut", mejor que "knock out"

"KO" es la sigla de "knock out", que se ha hispanizado en la forma "nocaut", para designar el 'golpe que deja fuera de combate' y la 'derrota por fuera de combate'. Ambas posibilidades son válidas, es decir, puede emplearse la sigla "KO" o la forma "knock out", en cursiva o entrecomilladas, pero se prefiere la forma hispanizada "nocaut" (plural, "nocauts"), que, a su vez, ha dado lugar a la formación del verbo "noquear". No es apropiada la grafía con tilde "nocáut".

4. "Match" y "round", anglicismos innecesarios

"Combate" o "pelea" son formas españolas preferibles al anglicismo "match". Cada una de las partes o tiempos en que se divide se denomina en inglés "round", término que conviene sustituir en español por "asalto", como señala el "Diccionario panhispánico de dudas".

5. "Pegada" o "puñetazo", preferible a "punch"

"Punch" es un anglicismo innecesario empleado en la jerga del "boxeo". En español, en su lugar, puede decirse "pegada" o "puñetazo". Si se opta por el término inglés, debe escribirse entre comillas o en cursiva.

6. Los nombres de golpes

Algunos de los golpes básicos de este deporte tienen nombres en inglés cuyo uso se ha asentado entre los aficionados y especialistas de habla hispana, como "jab" (pronunciado /yab/) y "uppercut" (/ápercat/), que conviene escribir en cursiva o entre comillas. En el caso de la voz francesa "crochet", el "Diccionario panhispánico de dudas" aconseja la adaptación "croché". Otros golpes tienen formas tradicionales en español como "directo" o "gancho".

7. "Wélter", adaptación de "welter"

"Wélter", con tilde, es la forma hispanizada de la voz inglesa "welter", que alude a una de las categorías intermedias y a los boxeadores encuadrados en ella. También se escribe con tilde la inmediatamente superior en el boxeo profesional (peso "superwélter") y la inmediatamente inferior en el boxeo aficionado (peso "semiwélter" o "wélter ligero").

8. "Punching bag" y "punching ball", alternativas

"Punching bag" y "punching ball" también se consideran extranjerismos innecesarios, sustituibles en español por "saco" o "costal de entrenamiento" o "saco" o "costal de arena", por un lado, y "balón" o "pelota de entrenamiento" o, en algunos países de América, "pera de entrenamiento" o "pera loca", por otro.

9. "Primera fila", traducción de "ringside"

El anglicismo "ringside" puede traducirse, según los casos, por "primera fila" o "primeras filas", pues alude a los asientos más próximos al cuadrilátero.

10. "¡Sepárense!", mejor que "break"

El término inglés "break" se emplea en boxeo para dar la orden de separación entre los boxeadores. Puede traducirse por "¡sepárense!".

