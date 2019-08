Fundéu BBVA: ?sin acuerdo?, mejor que ?no deal?

Madrid, 1 ago (EFE).- El sustantivo inglés ?deal? se traduce en español por ?acuerdo?, por lo que resulta preferible emplear la expresión ?sin acuerdo? a la secuencia ?no deal?, señala la Fundación del Español Urgente, promovida por la Agencia EFE y BBVA.

Las palabras españolas ?acuerdo?, ?pacto? o ?trato? son equivalentes del término inglés ?deal?, y, de hecho, son las que se han venido usando como traducciones tradicionalmente. Sin embargo, de un tiempo a esta parte en las informaciones sobre la salida de la Unión Europea del Reino Unido, es cada vez más frecuente encontrar la forma inglesa.

Así figura, por ejemplo, en contextos como ?La libra sigue en caída libre en respuesta a la amenaza del ?no deal??, ?Un no deal más probable: qué significa la elección de Boris Johnson? o ?Irlanda choca con el primer ministro por el no deal?.

Con la expresión ?no deal?, los medios de comunicación aluden a una salida abrupta de la Unión Europea, lo que hasta la fecha se venía traduciendo como ?salida sin acuerdo? o ??brexit? duro?, alternativas estas que habrían sido preferibles en las frases anteriores: ?La libra sigue en caída libre en respuesta a la amenaza del brexit duro de Boris Johnson?, ?Un brexit sin acuerdo más probable: qué significa la elección de Boris Johnson? e ?Irlanda choca con el primer ministro por la salida sin acuerdo?.

Se recuerda, además, que lo adecuado es escribir ?brexit? en cursiva y con minúscula.

