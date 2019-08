Aspas no salta al césped en la última sesión antes de viajar a Alemania

Vigo, 1 ago (EFE).- La plantilla del Celta de Vigo completó este jueves su último entrenamiento en las instalaciones deportivas de A Madroa antes de viajar a Alemania, donde disputará un doble amistoso contra el Unión Berlín, recién ascendido a la Bundesliga.

En la sesión de esta mañana no participó el internacional español Iago Aspas, que hoy cumple 32 años. El delantero realizó trabajo de recuperación en el gimnasio por unas pequeñas molestias que, no obstante, no le impedirán jugar mañana o el sábado contra el conjunto germano.

Partidos en los que Fran Escribá no podrá contar con sus dos porteros titulares. Rubén Blanco ya ha iniciado con el grupo pero todavía no tiene el alta médica después de sufrir un esguince de rodilla a principios de la pretemporada; Sergio Álvarez estará un mínimo de dos semanas de baja por una rotura fibrilar.