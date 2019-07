Sánchez: "El kárate en Tokio va a ser increíble y París se lo va a pensar"

Madrid, 31 jul (EFE).- La campeona mundial de kata Sandra Sánchez, primera de la clasificación que dará cuatro billetes al debut olímpico del kárate en Tokio 2020, apuesta por que la "puesta en escena increíble" de su deporte en tierras niponas pueda hacer reconsiderar la decisión de París 2024 de excluirlo de sus Juegos.

"La puesta en escena va a ser increíble, y eso va a hacer que el comité organizador (de París 2024) va a pensar 'qué es esto', qué ha pasado. Y si París no puede ser, que sea en Los Ángeles", opinó Sánchez en una entrevista con EFE a un año de Tokio 2020.

La karateca de Talavera de la Reina (Toledo, 1981), campeona del mundo hace un año en Madrid, compartió con EFE las sensaciones de "ilusión y ganas" que le embargan a un año de la cita olímpica, que se desarrollará en el Nippon Budokan, el gran escenario de las artes marciales japonesas, donde espera un magnífico ambiente que pueda cambiar la orientación de la organización de los Juegos de 2024.

- Pregunta (P): ¿Cuáles son sus sensaciones a un año de Tokio 2020?

- Respuesta (R): Es una mezcla de varios sentimientos, muchísima ilusión, ganas, y de aprovechar todos los días de este año y todas las emociones que estoy viviendo

El entrenamiento es duro, pero al mismo tiempo con esa motivación y ese sueño de estar en unos Juegos, los primeros del kárate, no sabemos si los últimos. Todo eso genera muchas ganas, mucha ilusión de vivir de algo que es único, y cada día te hace levantarte con ganas de entrenar.

- P: Es la primera del ránking mundial, está en la mejor posición para tener plaza olímpica, que no se cierra hasta abril de 2020. ¿Cuáles serán las citas clave para asegurar los puntos necesarios?

- R: Ahora voy primera, quiero continuar así porque no es solo jugarse la clasificación, sino ser cabeza de serie, lo que significa separarse de Japón en la liguilla, algo importante siendo los Juegos en Japón. Así que no es solo la clasificación, seguir a tope en todos los campeonatos para intentar conservar esa primera plaza.

- P: El kárate en Tokio 2020 se disputará en el Nippon Budokan, un escenario emblemático...

- R: Es un escenario muy marcial, las artes marciales en Japón tienen muchísima tradición, el Budokan tiene muchísima tradición, ha habido campeonatos muy importantes allí. Japón guarda toda esa tradición, esa disciplina y esa marcialidad alrededor del kárate, y el Budokan va a ser muy especial

Aparte de que siendo en Japón van a ser unos Juegos increíbles, siendo kárate en Japón va a ser algo que por mucho que imaginemos no alcanzaremos a verlo hasta que suceda.

- P: ¿Podrá ese ambiente cambiar la decisión del Comité Organizador de París 2024 de excluir a su deporte de sus Juegos?

- R: Yo sí creo que cuando hagamos la puesta en escena va a ser un antes y un después. Tengo la seguridad de que el Budokan estará lleno al cien por cien, que conseguir entradas va a ser complicado, así que el hecho de que esté lleno significa que es un deporte que interesa.

Y luego la puesta en escena va a ser increíble, y eso va a hacer que el comité organizador va a pensar '¿qué es esto?, ¿qué ha pasado?'. Y si París no puede ser, que sea en Los Ángeles 2028.

- P: El Mundial de Madrid 2018, ¿fue un antes y un después para los karatecas españoles?

- R: A nivel mediático y de público, al cien por cien sí, he tenido mucho 'feedback' de gente alrededor del mundo, esa retransmisión a 170 países hizo que el kárate subiera ese escalón tan importante que es la visibilidad.

Y para mí fue un antes y un después increíble, porque en kata femenino nunca se había ganado un campeonato absoluto, por lo que conllevó en medios y empresas que apuestan por mi y ayudan a que este camino sea más fácil.

- P: ¿Qué supondría para usted colgarse una medalla en Tokio 2020?

- R: Imaginar que pueda ser una medallista olímpica me genera muchísimos sentimientos, tantos que me encantaría ser poeta para expresarlo mejor, porque es increíble. Siempre digo que hay un mundo interior que no siempre puedes expresar.

No es solo una medalla, sino todo ese camino recorrido para que un día esté luchando por una medalla olímpica cuando no hace tanto era imposible que pudiera ser del equipo nacional e ir a un Europeo.

Yo veo ese recorrido y soy consciente de que estoy viviendo una oportunidad única a la que he llegado con mucho esfuerzo, mucho trabajo y mucha ayuda. No es solo la medalla, es la familia, la gente, las personas que han creído en mí.

- P: Viendo su éxito actual, habrá mucha gente que no entienda que hasta hace unos años no estuviera en el equipo nacional...

- R: Es difícil de entender e incluso de explicar, ha habido muchos altibajos, yo entré en el equipo con 33 años, lo había luchado mucho e intentado muchísimos años, algunos años con explicaciones que entiendes mejor y otros años con explicaciones que cuesta entender, pero que siempre interpreté como algo que me hacía más fuerte.

Llegar con 33 años a la selección nacional implica que has llevado muchos años intentando y perdiendo, pero cuando haces algo que te apasiona no es tanto ganar o perder sino saber que puedes intentarlo hacer mejor otra vez.