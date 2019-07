Mari Carmen Izquierdo, el mérito es tuyo

Redacción Deportes, 31 Jul (EFE).- Solía decirnos que teníamos mucho mérito por todo lo que trabajamos a diario en la redacción y fuera de ella. Nos lo decía a las chicas y lo hacia con sinceridad, porque lo pensaba así y Mari Carmen Izquierdo decía lo que pensaba.

Igual lo decía porque ya no se acordaba de que ella tuvo que pasar por lo mismo, con más dificultades seguro, y en el periodismo deportivo, con esos horarios raros, fines de semana incluidos, ella fue la primera.

Lejos de estándares que pueden primar ahora, Mari Carmen rompió moldes hace décadas.

Por ella y por su trabajo, hoy es normal leer o escuchar a mujeres hablar de deporte y la mujer va teniendo peso y espacio en el mundo del deporte.

Fue la primera en llegar. La primera en llegar a lo más alto, la jefa de muchos colegas para los que su nombre infundía respeto cuando empezamos a bregar en este "mundillo".

La conocí todavía en RTVE y siempre me transmitió cariño, aunque una de las primeras veces que hablamos me regañó un poco. Por ser la única chica de aquella redacción de Radio 5 en los noventa me tocó organizar una tertulia de mujeres que hacían información deportiva y ella fue una de las invitadas.

"Claro que voy", me dijo, "pero no entiendo que haya que hacer eso solo con mujeres, así no vamos a acabar con las diferencias".

Ella era así. No hacía "play back", lo dijo porque lo pensaba y probablemente tenía razón. Pero aquel día ayudó para enriquecer el programa con sus experiencias, igual que ayudó muchas otras veces después.

Una de las recientes fue al charlar sobre el nacimiento del ADO cuando se cumplieron 25 años del nacimiento del programa y de Barcelona 92.

Nos reímos mucho con anécdotas que ella pudo vivir y que contaba con la naturalidad suya, esa que vamos a echar de menos a partir de ahora, cuando ha vuelto a darnos una lección en el momento de irse.

El mérito, Mari Carmen, sigue siendo tuyo.