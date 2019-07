Intesa Sanpaolo aumentó su beneficio neto un 4 % en la primera mitad de 2019

Roma, 31 jul (EFE).- El banco italiano Intesa Sanpaolo obtuvo un beneficio neto de 2.266 millones de euros en el primer semestre del 2019, un 4 % más que los 2.179 millones del mismo periodo del año anterior, informó este miércoles la entidad en un comunicado.

En el segundo trimestre el beneficio neto ascendió a los 1.216 millones, frente a las 1.050 millones de los primeros tres meses del ejercicio precedente, es decir, un 15 % superior.

En cuanto a su beneficio bruto, Intesa Sanpaolo ganó 3.613 millones de euros en la primera mitad del 2019, un 2 % más que los 3.539 millones de hace un año, y en el segundo trimestre alcanzó los 1.821 millones, un 1,6 % más interanual.

El resultado de la gestión operativa durante el primer semestre del 2019 se vio reducido en un 4,3 %, hasta los 4.596 millones de euros, frente a los 4.809 millones de la primera mitad del 2018.

En el segundo trimestre, el resultado de la gestión operativa sin embargo creció un 10,3 %, hasta los 2.411 millones de euros.

Los ingresos operativos netos en el primer semestre del ejercicio en curso fueron de 9.066 millones de euros, una contracción del 3,8 % en comparación con los 9.420 millones de hace un año.

Pero en el segundo trimestre del 2019, los ingresos de Intesa Sanpaolo aumentaron un 6,6 %, hasta los 4.677 millones de euros.

El consejero delegado del banco, Carlo Messina, se declaró "particularmente satisfecho" por los datos del primer semestre del año, con el beneficio neto desde 2008, en "un contexto más complejo del previsto".

Intesa Sanpaolo ha firmado un acuerdo vinculante con el fondo Prelios para colaborar en el sector de los créditos deteriorados, en concreto los conocidos como UTP (Unlikely to pay), los que el banco cree que el deudor no devolverá íntegramente.

Este acuerdo prevé dos operación: un contrato de diez años para la gestión de este tipo de productos por parte de Prelios, con una cartera de 6.700 millones de euros, y la cesión de cerca de 3.000 millones de euros en créditos por un precio de 2.000 millones.

Messina señaló que esta es "una operación innovadora" a través de la cual el banco italiano "confirma una vez más su capacidad de estar a la vanguardia en la gestión y reducción de créditos deteriorados", uno de los problemas de la banca italiana.