Una decena de artistas se retira del cartel del festival Woodstock 50

Nueva York, 31 jul (EFE).- Una decena de artistas que encabezaba el cartel de un festival de música conmemorativo por el 50 aniversario de Woodstock ha cancelado sus actuaciones, entre ellos Jay-Z, Dead & Company, John Fogerty, The Raconteurs o Miley Cirus, con versiones que apuntan a que no se celebrará en Nueva York.

De acuerdo a la revista especializada Billboard, esos son algunos de los nombres que se han descolgado de la oferta musical de tres días inicialmente prevista del 16 al 18 de agosto en Watkins Glen (Nueva York), localidad donde los organizadores no lograron las licencias de operación necesarias.

Según han dicho sus productores a The New York Times, el festival se celebrará en el pabellón Merriweather Post de Columbia (Maryland) tras varios intentos en Watkins Glen y en la cercana Vernon, que llevaron a un acuerdo "de última hora" no confirmado públicamente por la organización, contactada por Efe sin respuesta.

Los organizadores comunicaron previamente a los agentes de los artistas que Woodstock 50 no les obligaría a cumplir sus contratos para un evento que "posiblemente se iba a trasladar 350 millas (563 kilómetros) al sur de su localización original", ha desgranado Billboard.

Así, a lo largo de las últimas semanas y ante la inminencia del festival, que no ha puesto a la venta ninguna entrada, se han comenzado a conocer las primeras ausencias, como la de John Fogerty, que actuó con Creedence Clearwater Revival en el histórico evento de 1969.

Fogerty pasará ese fin de semana "en un solo sitio, el original: el Centro de Artes de Bethel Woods", han indicado sus agentes a la revista, en referencia a otro festival que se celebrará también del 16 al 18 de agosto en esa localidad y que contará con su banda, con Ringo Starr y con Carlos Santana en escena.

Precisamente el legendario guitarrista Santana es otro de los artistas que impulsaban el cartel de Woodstock 50 y que se ha retirado, al igual que The Lumineers, The Black Keys, Joe McDonald y John Sebastian, según recogen medios locales.

La organización del evento conmemorativo, encabezada por el cofundador del festival original Michael Lang, se ha enfrentado a numerosos problemas desde que anunció la celebración del aniversario, pero ha insistido en que va a tener lugar, ya que en 1969 también hubo contratiempos.

Tras anunciar su cartel en marzo, Woodstock 50 no comenzó a vender las entradas en la fecha que había previsto, en abril, y tras posponerla trascendió que no había obtenido un permiso del estado de Nueva York.

Días después, su socio financiero, Dentsu Aegis, se retiró y canceló unilateralmente el festival, pero Lang descartó esa acción y a través de abogados emprendió acciones legales contra la firma, que finalmente quedó exenta de devolverle al cofundador unos fondos de la organización que aseguraba se habían apropiado ilegalmente.

En junio, Woodstock 50 recibió otro mazazo con la retirada de la productora CID Entertainment, la rescisión de otra licencia y el anuncio de la localidad de Watkins Glen de que no acogería el evento, tras lo que en julio hubo cuatro intentos infructuosos de llevarlo a la cercana ciudad de Vernon.

Después de eso, los organizadores enviaron una declaración a la revista Pitchfork señalando que iban a "considerar todas las opciones en este punto" y fue entonces cuando apareció la opción del pabellón Merriweather en la ciudad de Columbia, en el estado de Maryland.

El presidente de la promotora musical IMP y operador del pabellón, Seth Hurwitz, dijo entonces al NYT que los organizadores le habían contactado y estaban "afianzando los artistas".

"Si las bandas vienen, produciremos el espectáculo", señaló, pese a que el día 17, el central, ya hay dos conciertos independientes del festival que han sido anunciados en ese espacio.