Damián Quintero: "Cambio un metal olímpico por las 104 medallas que tengo"

Madrid, 31 jul (EFE).- El karateca español Damián Quintero tiene claro a un año de los Juegos de Tokio 2020 que cambia una medalla en los Juegos, en los que debutará su deporte en el programa olímpico, por las 104 medallas en diferentes campeonatos que ha cosechado a lo largo de su carrera, según dijo a EFE en una entrevista.

"Cambio ese metal (olímpico) por los 104 que tengo en casa, creo que los Juegos es el evento mayor a nivel mundial en el que todo el mundo quiere estar, tenemos la oportunidad de hacerlo, con esfuerzo todo se consigue y lo vamos a intentar", explicó a EFE el karateca, plata en katas en el Mundial de Madrid 2018 y segundo del 'ránking'.

Quintero (Buenos Aires, Argentina, 1984) conversó con EFE tras un acto de LaLigaSports a un año de Tokio 2020, los Juegos del debut del kárate, emborronado por la decisión del comité organizador de París 2024 de excluir este arte marcial, que el karateca español no entiende aunque espera que haya "una chance" de cambiar antes de diciembre de 2020, cuando el Comité Olímpico Internacional (COI) se pronunciará de forma definitiva.

- Pregunta (P): ¿Cuáles son sensaciones a un año de Tokio 2020?

- Respuesta (R): Ahora vengo de vacaciones, vengo relajado, con las pilas cargadas, y lo que me pide el cuerpo es entrenar. Creo que este es el gran objetivo de la vida, de estos tres o cuatro años del ciclo olímpico.

Hay que trabajar duro porque la clasificación es larga, aunque parezca que esté hecho hay torneos por delante, y a ver si cuanto antes podemos decir que estamos clasificados para planificar bien, necesitaremos un parón para llegar bien en agosto.

- P: Siendo segundo en la clasificación mundial, ¿cuándo podría asegurar esos puntos para tener la plaza?

- R: Quedan diez eventos, en principio son tres pruebas este año y el año que viene tenemos otras cuatro incluyendo el Europeo en marzo.

Estoy en el puesto dos, tengo bastante distancia con el tercero e imagínate hasta el quinto, porque el japonés (Ryo Kiyuna) que es el número uno está clasificado como anfitrión. Hay bastante distancia y creo que si los resultados vienen acompañando, para febrero o marzo podríamos asegurar esa clasificación y planificar bien.

- P: El escenario del kárate en Tokio 2020 será el Nippon Budokan, un escenario emblemático...

- R: El Budokan es el pabellón por excelencia en Tokio, donde se hacen los grande torneos en Japón. Tengo una especial ilusión porque tuve la suerte de competir allí en el Mundial de 2008, y por qué no volver a 2020 a disfrutar ese ambiente. Es un pabellón octogonal, se puede ver bien de todas las gradas, la puesta en escena va a ser impresionante.

- P: Con todo eso, ¿cómo se entiende que en 2024 el kárate pueda desaparecer del programa olímpico?

- R: No lo entendemos, estamos un poco a disgusto, 'shockeados', no nos han dado una explicación de por qué no se ha propuesto, hay cinco propuestas, cuatro sobre la mesa, ¿por qué la quinta no es el kárate y después de evaluarnos en Tokio 2020 sacas el reporte y decides?

Encima es París 2024, la federación francesa de kárate es una potencia mundial, tienen 250.000 licencias, es un deporte muy conocido allí. Se llevan Mundiales, Europeos, su comité olímpico y su país, es una posibilidad de obtener medalla para ellos, y es extraño que en su propia ciudad no entre el kárate.

Parece algo turbio, tampoco voy a decir que lo sea, creo que lo que tenemos que hacer es unirnos todos los países, con la federación internacional, hacer un buen plan de acción y empezar a decirlo seriamente porque si no se nos va.

- P: ¿Tiene esperanza en que se cambie la decisión a 2024?

- R: Yo creo que hay una chance, el COI decide esto en diciembre del año que viene, puede haber una chance después de Tokio para que en esos meses se vea lo que se ha hecho y nos quedemos

Veo poco probable que estemos en Los Ángeles 2028 si no nos quedamos en 2024, porque los siguientes juegos serán en Estados Unidos, y allí el kárate no es uno de los deportes más practicados. La idea sería que permanezca en París 2024 y continúe por los restos.

- P: ¿Como le cambia la vida preparar un ciclo olímpico respecto a otras competiciones en cuanto a apoyo de marcas, organismos...?

- R: Yo estaba trabajando y estudiando un máster y a la vez competía y sacaba resultados. Pero es cierto que el deporte no olímpico en españa no tiene mucha ayuda ni mucha visibilidad.

Cuando entramos en el ciclo olímpico cambia todo, la preparación es 'full time', seis horas diarias mas psicólogos, fisio... Es una jornada laboral como cualquier otra, te tienes que dedicar a ello pero también tienes que vivir, pagar una hipoteca...

Yo tengo mis sponsors privados que me apoyan, y con las instituciones puedes tener recursos para mantenerte por lo menos al nivel de una persona normal que está trabajando ocho horas al día.

Hasta ahora no teníamos la ayuda del plan ADO, pero desde el Mundial 2016, el Comité Olímpico Español y ADO consideraron que estuviéramos dentro por nuestros buenos resultados, y ahí cambia, de un deporte olímpico a no olímpico en España es totalmente distinto, te da para entrenar y dedicarte exclusivamente la kárate.

- P: Viendo todo lo que rodea a Tokio 2020, ¿cuánto supondría para usted lograr una medalla?

- R: Cambio ese metal por las 104 que tengo en casa, creo que los Juegos es el evento mayor a nivel mundial en el que todo el mundo quiere estar. Tenemos la oportunidad de hacerlo, con esfuerzo todo se consigue y lo vamos a intentar. Esa medalla va a quedar muy bonita en casa, si soy capaz primero de estar y luego de conseguirla.