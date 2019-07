Berlusconi llama a crear un nuevo campo político moderado contra el Gobierno

Roma, 31 jul (EFE).- El ex primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, llamó hoy a crear una "federación" política que impulse un "centro moderado" como alternativa a la izquierda y al actual Gobierno del país, al que instó a dimitir "inmediatamente".

El político conservador, de 82 años, ha pensado en este nuevo ente político que, advirtió en una carta difundida por los medios, "no se trata de un nuevo partido sino de una federación de sujetos que piensen en un nuevo centro moderado e innovador".

Para ello ha llamado a lo que denominó "la otra Italia", es decir, "la Italia que trabaja y aprecia a quien sabe trabajar, que no confunde humanidad con 'buenismo' ni rigor con cinismo", dijo.

"Estoy convencido de que son muchos los liberales, católicos, reformistas e italianos de buena voluntad que sienten un profundo malestar por la política actual y que comparten esta profunda preocupación por el futuro del país", señaló el europarlamentario.

En este nuevo campo político, su actual partido, "Forza Italia", será una parte "constituyente esencial" pero no pretende que asuma ningún rol hegemónico, sino que pondrá su experiencia "al servicio de este proyecto más amplio".

Berlusconi pidió la "inmediata dimisión del Gobierno" de los antisistema del Movimiento Cinco Estrellas y de la ultraderechista Liga, esta última un partido que concurrió con él en coalición a las elecciones generales de 2018 y que después le abandonó.

Siempre muy crítico con este Gobierno, pero también con la oposición del Partido Demócrata (centroizquierda), el magnate octogenario alertó de "un preocupante clima de tensión e incluso de odio" en el escenario político del país.

"En esta situación siento el deber de dirigirme una vez más con un llamamiento extremo a la Italia responsable, seria, constructiva, que hoy no tiene representación política, porque no va a votar o desaprovecha el voto. Una Italia que de la política espera equilibrio, sabiduría, experiencia, competencia, espíritu de servicio y no protagonismo", concluyó el exCavaliere.

Berlusconi trata de impulsar y reanimar a su partido, Forza Italia (FI), con el que está lejos de lograr los resultados que le hicieron primer ministro en hasta tres ocasiones.

De hecho en las elecciones generales del 4 de marzo fue superado por la Liga de Matteo Salvini, nuevo referente de la derecha italiana, y en las Europeas del pasado mayo FI fue el cuarto partido al lograr menos del 9 % de los votos.