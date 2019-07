Una agencia española gana primer premio de publicidad dirimido por mujeres

París, 31 jul (EFE).- La agencia de publicidad española Lola MullenLowe ha conseguido uno de los Grandes Premios de la primera edición del festival Gerety Awards, cuyo jurado está compuesto en su totalidad por mujeres, con el objetivo de darles visibilidad en las industrias creativas, indicaron este miércoles los organizadores.

La agencia fue premiada en la categoría de campañas para el bien público por la campaña "Hidden flag", destinada a denunciar la situación del colectivo LGTB en Rusia.

La campaña de la agencia madrileña fue una de las premiadas por un jurado compuesto por mujeres reunido en diferentes sesiones en diez ciudades del mundo.

La agencia británica AMVBBDO se hizo con los Grandes Premios de Comunicación y Creación artística, por su campaña "Viva La Vulva", mientras que la neoyorquina McCann se alzó con el de Innovación por "Changing the game" y la polaca VMLY&R ganó el de uso de medios por "The last Ever Issue".

En su primera edición, los Gerety Awards otorgaron galardones a otras agencias españolas y colombianas.

McCann Spain recibió dos premios Golden y cuatro Silver por campañas para Aldi e Ikea, y la colombiana MullenLowe SSP3 ganó un Golden y un Silver para una campaña del Ministerio de Tecnología y Comunicación del país.

Además, esa misma agencia de Bogotá se hizo con otros tres Silver por campañas para "El Tiempo" y Águila.

La española Leo Burnett se hizo con tres premios Silver por una campaña para Ruavieja.

La agencia del año fue BBDO de Nueva York, al conseguir dos premios Silver, cuatro Bronze y ocho nominaciones.

BBDO Worldwide es, además, la red del año con dos Grand Prix, un Gold, tres Silvers, cuatro Bronze y diecisiete nominaciones.