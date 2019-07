Aberasturi: "En el último repecho no me lo he pensado y he atacado"

Getxo , 31 jul .- El corredor español Jon Aberasturi (Caja Rural-RGA), ganador este miércoles del 74ª Circuito de Getxo-19 Memorial Hermanos Otxoa, desveló en meta que la clave de su triunfo fue atacar sin pensárselo en el ultimo repecho de la carrera, la cuesta de Txomintxu, donde estaba situada la meta.

"En el último repecho no me lo he pensado y he atacado, les he podido pasar (a los componentes de la escapada de cuatro que llegó por delante a la subida final) y he podido llegar", explicó en meta un Aberasturi al que "los últimos metros" se le hicieron "eternos".

"Pero he visto que tenía distancia y era difícil que me pillasen", se congratuló de su triunfo en una "una carrera muy loca" en la que a su equipo le "valía" la escapada final cuatro porque ella estaba "Sergei (Chernetskii), que es un corredor fuerte".

El ciclista vitoriano se congratuló por su victoria y también porque su compañero "Alex (Aranburu, vencedor en 2018), haya sido segundo". "Así que perfecto", resumió.

Aberasturi reparó que "era importante hacerlo bien hoy" para el Caja Rural, al que ahora le "vienen objetivos importantes" en el mes de agosto. "Esperemos llegar en las mejores condiciones a la Vuelta a España", apuntó de cara a la cita de la temporada más importante para el equipo navarro.

Tras la carrera de Getxo, el Caja Rural avanzó que acudirá este sábado a la Clásica de San Sebastián, prueba UCI World Tour, con un equipo formado por Jonathan Lastra, Alex Aranburu, Jon Irisarri, Gonzalo Serrano, Sergei Chernetskii, Joel Nicolau y Cristian Rodríguez.