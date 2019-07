Sebastián Piñera a favor de que Allende y Pinochet estén en el museo de cera

Santiago de Chile, 30 jul (EFE).- El presidente de Chile, Sebastián Piñera, ha defendido hoy que Salvador Allende y Augusto Pinochet estén representados en un museo de cera inaugurado recientemente en Santiago, "porque son parte de nuestra historia", aunque ha afirmado también que "ninguno de los dos hizo un buen Gobierno".

"Yo creo que un día deben estar los dos, porque al margen de la opinión que tengamos, y yo creo que ninguno hizo un buen gobierno, son parte de nuestra historia", ha precisado Piñera durante un programa de entretenimiento del canal privado Chilevisión.

"El gobierno del Presidente Allende (1970-1973) llevó a Chile a una crisis total, económica, política y social, en el gobierno del Presidente Pinochet (1973-1990) los atropellos a los Derechos Humanos fueron absolutamente inaceptables", ha subrayado Piñera.

El actual gobernante chileno fue opositor al gobierno de Allende, que terminó trágicamente en el golpe que encabezó Pinochet el 11 de septiembre de 1973, y posteriormente, en 1988, se opuso a la permanencia del general en el poder, en el plebiscito de 1988, que marcó el fin de la dictadura y la recuperación de la democracia.

"Yo creo que esas dos razones son poderosas para pensar que no fueron buenos presidentes"(...). Por ejemplo, Allende dijo 'No soy Presidente de todos los chilenos' y Pinochet dijo 'No se mueve una hoja sin que yo lo sepa'. Son frases que fueron muy aplaudidas en su época, pero no reflejan el espíritu que al menos yo creo, es lo que Chile necesita", ha sentenciado Piñera.

Respecto de su propia figura, que sí está en el museo de cera, opina que "no me hace justicia".

El museo de cera, situado en el sector santiaguino de Las Condes, e inaugurado el pasado 24 de junio, ha estado en la polémica desde que se conocieron los personajes representados y fueron condenados por expertos y la prensa, en algunos casos hasta por los propios famosos esculpidos.

"A quién mierda se le ocurre hacer esa 'hueá' (huevada) de estatua, son todas iguales, típico de Chile apurado y mal hecho", disparó Marcelo 'Chino' Ríos, exnúmero uno del tenis mundial, al ver su efigie.

"Me sentí horrible, muy mal, le encuentro toda la razón, pero el 'Chino' Ríos que yo hice es otro", respondió Rómulo Aramburú, a quien se atribuye la autoría de la estatua.

Aseguró además que tanto la figura del tenista como otras "no son las originales que dejé yo. Parece que las rasparon y retocaron".

Entre los personajes representados en el museo, figuran el conquistador español Pedro de Valdivia, los próceres de la independencia Bernardo O'Higgins y José Miguel Carrera, y los presidentes José Joaquín Prieto, Manuel Bulnes, Manuel Montt, Arturo Alessandri, Pedro Aguirre Cerda, Eduardo Frei Montalva, Patricio Aylwin, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera

También deportistas como el gimnasta Tomás González, que este mismo martes ha ganado una medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima, el fallecido corredor del Dakar Carlo de Gavardo y Sergio Livingstone, considerado el mejor portero chileno de todos los tiempos.

También está la figura de Cecilia Bolocco, Miss Universo 1987 y esposa durante un tiempo del expresidente argentino Carlos Menem.