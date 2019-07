El PSOE roza la mayoría absoluta y Ciudadanos cae con fuerza, según el CIS

Madrid, 30 jul (EFE).- El PSOE continúa su escalada, según la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que le sitúa en cifras récord y al borde la mayoría absoluta con un 41,3 por ciento de los votos, mientras que el PP recupera la segunda posición por el descenso de Cs, que cae hasta el cuarto puesto.

Así se refleja en la encuesta del CIS, cuyo trabajo de campo del barómetro se llevó a cabo entre el 1 y el 11 de este mes de julio, semanas antes de la investidura fallida del candidato socialista Pedro Sánchez.

Tras el PSOE, que pasa del 39,5 al 41,3, se sitúa el PP que mantiene el mismo porcentaje que en el mes anterior, con un 13,7 por ciento de voto directo, mientras que Cs cae en un mes más de tres puntos, del 15,8 al 12,3 por ciento, en tanto que Unidas Podemos y sus confluencias sube ligeramente, del 12,7 al 13,1 por ciento, superando a Cs que cae con fuerza.

Vox se mantiene en el CIS como la quinta fuerza política, aunque baja unas décimas, del 5,1 por ciento al 4,6, por delante de ERC, que sube casi un punto (del 3,9 al 4,5).

Ya en séptimo puesto se encuentra JxCat, que sube del 1,2 por ciento al 1,6 por ciento de la intención directa de voto, mientras que el PNV baja una décima hasta el 1,4 por ciento.

EH Bildu gana apoyos del 0,8 al 1,1 por ciento, y Navarra Suma se queda en el 0,3 por ciento de los sufragios al igual que Compromís, que pierde la mitad de sus apoyos, según el CIS.

El PACMA, que continúa sin representación parlamentaria, aumenta sin embargo el voto directo según la encuesta, del 1,3 al 1,5 por ciento, en tanto que Coalición Canaria se quedaría sin representación mientras que el PRC entra en la encuesta con el 0,2 por ciento.

El sondeo vuelve a preguntar a los ciudadanos sobre la conveniencia de reformar la Constitución para eliminar el requisito de la mayoría absoluta para elegir al presidente, algo que ahora solo es necesario en la primera votación de investidura.

Un 49,9 por ciento de los encuestados está a favor de reformar la Carta Magna para prescindir de ese requisito frente al 27,1 que no lo ve necesario y un 23 que no sabe o no contesta.