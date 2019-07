Moreno no ve factible la abstención del PP para la investidura de Sánchez

Sevilla, 30 jul (EFE).- El presidente andaluz y del PP-A, Juanma Moreno, ha responsabilizado únicamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de su "fracaso" en la investidura y ha considerado que no puede pedir a otros grupos una abstención cuando no ha dado "ninguna certidumbre" en materia económica o de unidad territorial.

Moreno, que ha comparecido este martes en rueda de prensa para hacer balance del primer semestre de su Gobierno, ha criticado que Sánchez "no ha puesto ningún documento encima de la mesa" y ha opinado que "difícilmente" el PP le ofrezca el apoyo al político "del no es no" a Mariano Rajoy y que impulsó la moción de censura.

"Se me antoja difícil que las bases y los cuadros intermedios le puedan dar apoyo" a esa medida, ha respondido Moreno al ser preguntado sobre si vería bien una abstención de los populares.

Ha sido muy crítico con la actitud de Sánchez en la negociación con Podemos, ya que le ha acusado de querer hacer una OPA hostil al líder de la formación morada, Pablo Iglesias, pensando en su interés personal antes que en el de los españoles.

Moreno entiende que "los acuerdos hay que salir a buscarlos, hay que se proactivos" y que "lo primero que tiene que hacer es acercarse a su grupo más próximo e intentar buscar puntos de encuentro".

Ha admitido que no es bueno para los andaluces que España no tenga un Gobierno y ha lamentado que Sánchez haya protagonizado un "lamentable espectáculo" con un "mercadeo" de sillones.