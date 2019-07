Ministra Montero dice que "no tiene ni pies ni cabeza" un gobierno sin PSOE

A Coruña, 30 jul (EFE).- La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dicho este martes en A Coruña que un hipotético gobierno sin el PSOE ?no tiene ni pies ni cabeza? al ser su partido ?la primera fuerza política?, y pidió a ?aquellos que no tienen alternativa a esa investidura? no lleven a España a la convocatoria de elecciones.

En declaraciones a la prensa con motivo de la presentación del Anuario 2019 del Foro Económico de Galicia, Montero ha apuntado que ni Pablo Casado ni Albert Rivera le pueden pedir una abstención a la primera fuerza política, lo que consideró ?una forma de buscar excusas para no cumplir con su responsabilidad que es no bloquear este país?.

En esta línea, la titular de Hacienda ha querido aclarar que ?la abstención que se le pide a las fuerzas de la derecha no es para hacer con ellas un acuerdo de derechas?, sino ?para impedir? que la investidura esté ?en manos de los independentistas?.

En relación a un posible 'pacto a la portuguesa', Montero ha afirmado que ?es una opción interesante que debería explorarse?, y ha añadido que siempre han defendido que los primero es acordar un programa de gobierno, con Podemos como socio prederente.