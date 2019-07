Marc Navarro: "El Leganés tiene lo que necesito para crecer"

Madrid, 30 jul (EFE).- Marc Navarro, lateral derecho del Watford que la próxima temporada jugará como cedido en el Leganés, explicó durante su presentación los motivos que le llevaron a elegir el conjunto blanquiazul.

"Después de un año en Inglaterra me apetecía volver. El Leganés me había transmitido mucha confianza desde hacía tiempo. Me gusta también el sistema táctico, creo que jugar con carriles me puede beneficiar por mis condiciones. Siento que es un club que tiene lo que necesito para crecer y por eso un poco mi elección. Estoy muy contento de estar aquí", apuntó.

Navarro agradeció el recibimiento y aseguró estar 'muy contento', definiendo el club como 'una gran familia': "Estoy muy contento de volver a la liga española aunque sea a través de una cesión. Tengo muchas ganas de trabajar y de dar el máximo por el equipo, la afición y los compañeros".

Preguntado por la competencia en su puesto con Roberto Rosales, quien también vivió su puesta de largo el mismo día, comentó: "Pienso que somos jugadores un poco parecidos, que nos podemos adaptar bien al carril y que nos gusta ir al ataque. Tener una buena competencia siempre te hace mejorar y es un placer".

Además habló de objetivos y aunque cree que lo principal es prepararse bien para el primer duelo liguero contra el Osasuna, se mostró ambicioso: "Pienso que debemos tener las aspiraciones altas y después ya habrá tiempo de ir para abajo. El objetivo es trabajar, mejorar. Tenemos que luchar por hacer la mejor temporada posible".