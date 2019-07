Kravic: "Jugar en la liga Endesa supondrá un gran desafío"

Santiago de Compostela, 30 jul (EFE).- El internacional serbio Dejan Kravic, uno de los seis fichajes del Monbus Obradoiro para la temporada 2019-20, señaló que su primera experiencia en la liga Endesa supondrá "un gran desafío" por el nivel competitivo de sus equipo.

"Creo que esta es una de las mejores ligas del mundo y será un gran desafío demostrar que puedo jugar a este nivel, estar entre los mejores", declaró el ex pívot del Virtus Bolonia, que prometió "darlo todo" para ayudar a cumplir los objetivos que se marque el club.

Kravic, que viene de proclamarse campeón de la FIBA Champions League con el conjunto italiano, agradeció que el Obradoiro haya "apostado" por él para este nuevo proyecto que liderará Moncho Fernández: "Haré lo que el entrenador me pida y todo lo que sea necesario para ganar, desde anotar, rebotear, defender, correr al contraataque y poner buenos bloqueos".

No escondió su admiración por la "increíble" afición del equipo santiagués, y dijo "morirse de ganas" por disputar su primer partido en el Multiusos Fontes do Sar.

"Todo lo que he escuchado han sido cosas positivas sobre el equipo, la organización, la ciudad? Y esto nos ha animado a mi familia y a mí para decidirnos por Santiago de Compostela. Además, he visto varios vídeos sobre la increíble afición del Obra. Me muero de ganas de conocerlos a todos y jugar con el corazón para dar lo mejor para ellos", comentó.