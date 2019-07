Javi Sánchez, preparado para competir y ganarse minutos en el Real Valladolid

Valladolid, 30 jul (EFE).- El nuevo central del Real Valladolid, Javi Sánchez, que llega cedido para esta próxima temporada por el Real Madrid Castilla, se considera "preparado" para hacer frente a la "dura competencia" que tendrá en su puesto y "ganarse minutos" de juego en su nuevo equipo.

Para el defensa madrileño, jugar en el club blanquivioleta es "un honor" puesto que se trata de un equipo "histórico" y le gustó mucho el proyecto que le trasladó el director deportivo, Miguel Ángel Gómez, y el técnico, Sergio González, quien ya le ha dicho qué quiere de él y le ha "transmitido mucha confianza".

Considera que "este año va a ser muy bonito" y, durante sus primeros días con la plantilla vallisoletana, se ha sentido "muy bien acogido y en buena forma" y, aunque reconoció que llegaba después de "estar un poco apartado" en el equipo merengue, cree que está "para jugar" cuando lo decida el entrenador.

Javi Sánchez quiere "ir día a día", puesto que está "muy contento" de estar en el Real Valladolid "y ya luego lo que venga después, vendrá", comentó en la rueda de prensa de su presentación, en la que Gómez destacó "el juego aéreo" del central y su "contundencia", lo que dará "un plus" al equipo.

El hecho de que, con anterioridad, hubiera llegado al Real Valladolid su compañero en el Real Madrid Castilla, Jorge de Frutos, supuso "una baza más" para optar por la oferta del Real Valladolid, aunque había recibido "algunas más" de otros equipos de Primera división.

"Tanto Jorge de Frutos, como otros jugadores del equipo que conozco, me hablaron muy bien del club lo que, unido a que me gustó el proyecto, hizo que me decantara por el Real Valladolid para continuar con mi progresión como deportista", matizó el central madrileño.

Tanto Javi Sánchez como Jorge de Frutos podrán enfrentarse al Real Madrid en la segunda jornada de la próxima temporada liguera, tal y como confirmó el Real Valladolid, una vez ambos clubes llegaron a un acuerdo sobre este aspecto en las cesiones de los jugadores.