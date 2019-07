Dos filmes españoles entre los 14 que competirán en Nuevos Directores

San Sebastián, 30 jul (EFE).- Un total de 14 títulos de primeras o segundas películas de cineastas europeos, americanos y asiáticos competirán este año por el Premio Kutxabank-Nuevos Directores del Festival de Cine de San Sebastián, entre los que figuran las óperas primas de la donostiarra Maider Fernández Iriarte y la valenciana Lucía Alemany.

El director del certamen, José Luis Rebordinos, acompañado por la representante de la entidad bancaria que patrocina la sección Idoia Elurbe, ha desvelado este martes, en una rueda de prensa en el centro Tabakalera de la capital donostiarra, los largometrajes que participarán en el apartado que el Zinemaldia dedica a difundir el trabajo de realizadores emergentes.

La 67 edición, que se celebrará del 20 al 28 de septiembre, proyectará en Nuevos Directores producciones de Argentina, Chile, EEUU, Reino Unido, Suiza, Lituania, Bulgaria, Noruega, Japón, Corea del Sur, Israel y Túnez, además de las dos cintas de España, en una selección que presenta diversas temáticas pero entre las que se repiten las historias sobre conflictos familiares y relaciones entre padres e hijos.

De los trabajos elegidos, ocho son óperas primas y entre ellos figura "Las letras de Jordi", un largometraje de no ficción que Fernández Iriarte proyectó en el programa de residencias Ikusmira Berriak y en el que la novel realizadora donostiarra aborda la falta de conexión con Dios que siente un hombre con parálisis cerebral.

Lucía Alemany se estrenará también en el largometraje en San Sebastián. Tras trabajar en equipos de producción con Icíar Bollaín, Daniel Sánchez Arévalo y Borja Cobeaga, firma ahora una cinta titulada "La inocencia", sobre la relación secreta de una adolescente con un joven mayor y en cuyo reparto figuran Laia Marull y Sergi López.

Nuevos Directores de Donostia incluye seis segundas películas, varios de cuyos autores ya han participado en anteriores ediciones de la sección, algo por lo que se ha mostrado especialmente satisfecho Rebordinos, por la contribución a "crear cantera" que hace el Zinemaldia.

Es el caso del lituano Ignas Jonynas, que estuvo en San Sebastián en 2013 con "Losejas/The Gambler" y regresa ahora con "Nematoma", la historia de un hombre que se hace pasar por ciego en un concurso de baile con la que, además, se alzó con el premio Glocal in Progress en 2018.

La directora búlgara Svetla Tsotsorkova también concursó en New Directors con "Jadja/Thirst" 2015), y repite con las actrices Monika Naydenova y Svetlana Yancheva en su segundo largo "Sestra/Sister", un filme sobre una chica y su hermana, y su forma de descubrir la verdad sobre su madre.

Con una historia ambientada en la terrible sequía que asoló el campo suizo en 1976, titulada "Le Milieu de L'horizon/Beyond the Horizon", la realizadora de Lausana Delphine Lehericey vuelve después de cuatro años a San Sebastián, donde proyectó su primer largo "Puppy Love".

En la sección sobre nuevos talentos se presentarán igualmente como segundas obras "Disco", del noruego Jorunn Myklebust Syversen; "Algunas bestias", obra del chileno Jorge Riquelme Serrano que fue premiada en Cine en Construcción 35 de Toulouse; y "Le Rêve de Noura/Noura's Dream", de la tunecina Hinde Boujemaa.

La lista de óperas primas en la 67 edición, en la que figuran las dos cintas españolas, se prolonga con "Las buenas intenciones", de la argentina Ana García Blaya; "Scattered Night", de las jóvenes surcoreanas Kim Sol y Lee Jihyoung; y "The Giant", del estadounidense David Raboy.

El director británico Fyzal Boulifa, cuyo corto "The Curse" (2012) fue nominado al Bafta, con "Lynn + Lucy"; el japonés Koichi Doi con "Yoake No Takibi/Bonfire at Dawn"; y el israelí Oren Gerner, que en 2018 concursó en Cannes con su corto "Gabriel", con su primer largo "África", completarán la presencia en la sección de este año.

El director del Zinemaldia ha explicado cómo algunas de las últimas ganadoras del premio Kutxabank-New Directors han sido seleccionadas por otros festivales y estrenadas comercialmente en España, entre las que ha citado a "Jesus", la película de Hiroshi Okuyama galardonada en 2018 que se acaba de estrenar hace cuatro días.