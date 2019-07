Alex Márquez se pone como objetivo "pelear por el podio"

Madrid, 30 jul (EFE).- El español Alex Márquez (Estrella Galicia 0'0 Kalex), líder del mundial de Moto2 con ocho puntos de ventaja sobre el suizo Thomas Luthi (Kalex), se pone como objetivo para el Gran Premio de la República Checa, que este fin de semana se disputa en el circuito de Brno, "pelear por el podio".

"Brno es un circuito que me gusta y que no se me ha dado mal en el pasado, así que el objetivo será trabajar en la misma línea en la que lo hemos hecho y pelear por el podio", reconoce en la nota de prensa del equipo Estrella Galicia 0'0 el líder del mundial.

"Llegamos después de unos días de descanso y tras un fantástico resultado en Sachsenring, una pista que no se me había dado muy bien hasta entonces", recuerda el pequeño de los hermanos Márquez, quien asegura estar "muy fuerte" y llegar a la segunda mitad del mundial "muy bien, trabajando muy bien y entrenando mucho".

"Tendremos que estar muy concentrados ya que empezamos con un doblete de carreras", en alusión a las citas consecutivas de República Checa y Austria.