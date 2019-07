Sturgeon pide a Johnson que no conduzca a Escocia al "desastre"

Londres, 29 jul (EFE).- La ministra principal escocesa, Nicola Sturgeon, pidió este lunes al primer ministro británico, Boris Johnson, que no conduzca a Escocia "al desastre" con un "brexit" sin acuerdo, y aseguró que su región fue "ignorada" durante este proceso.

Sturgeon tiene previsto reunirse hoy en Edimburgo con el nuevo primer ministro, quien visita Escocia por primera vez desde que sucedió a Theresa May al frente del Gobierno el pasado miércoles.

Antes de la reunión, la política nacionalista señaló en una declaración a los medios que Johnson ha formado un Gobierno con ministros muy favorables al "brexit" y con el "único" objetivo de sacar al país de la Unión Europea (UE) sin pacto.

"El pueblo de Escocia no ha votado por este Gobierno conservador, no ha votado por este nuevo primer ministro y ciertamente no ha votado por un catastrófico 'brexit' sin acuerdo que ahora Boris Johnson está planeando", subrayó la ministra principal.

Agregó que Escocia "ha sido ignorada durante el proceso del 'brexit' y pidió a los escoceses que "se unan para trazar" su "propio curso" e impedir llevar a la región al "desastre".

El jefe del Gobierno visita este lunes Escocia con la promesa de aportar nuevos fondos de 300 millones de libras (332 millones de euros) para esa región, Gales e Irlanda del Norte.

Johnson ha dado instrucciones para aumentar los preparativos ante una eventual retirada del país de la UE sin consenso, después de que el negociado por May con Bruselas fuera rechazado tres veces por el Parlamento y de que el club comunitario dejase claro que no habrá nuevas negociaciones.

La líder de los conservadores escoceses, Ruth Davidson, dijo el fin de semana que no comparte la opinión de Johnson de permitir que el Reino Unido salga de la UE el 31 de octubre a las bravas.

Sturgeon considera que hay argumentos para pedir otro referéndum sobre la independencia escocesa después de que la región votase a favor de la permanencia en la UE en la consulta de 2016.

El Reino Unido, que votó por el "brexit" en 2016, tenía prevista su salida de la UE el pasado 29 de marzo, pero ex primera ministra conservadora solicitó una extensión.