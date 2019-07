Ribera advierte de que el cambio climático es real y que "no hay tiempo"

Santander, 29 jul (EFE).- La ministra de Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, ha destacado que el cambio climático es un tema "real" y "de supervivencia humana", además de "absolutamente crítico" para el modelo económico, industrial y productivo, y ha urgido a tomar medidas "desde ya" porque "el gran problema es que no hay tiempo".

"Llevamos décadas viviendo en una situación de emergencia climática y llevamos probablemente décadas mirando hacia otro lado", ha recalcado, antes de agregar: "la profundidad del cambio al que estamos abocados es enorme".

Ribera, que ha participado en el encuentro "Jóvenes y cambio climático" de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander, ha apostado por "acelerar todos los procesos de cambio desde ya".

Ha afirmado que no es posible "seguir pensando que habrá una solución mágica" que "caerá no se sabe de dónde" para aplicarla "a rajatabla" cuando esté lista. "Eso no es verdad, las cosas no ocurren así", ha manifestado Ribera, antes de repetir que "hay que invertir desde ya" para que se aceleren los procesos para identificar soluciones.

La ministra en funciones ha considerado que el cambio climático y los fenómenos que lleva aparejados suponen una "oportunidad" para "repensar" las infraestructuras, las ciudades, la movilidad y los sistemas de producción.

También suponen una ocasión para pensar "en qué manera la legislación, los presupuestos públicos y la capacidad redistributiva de los estados" deben tomar en consideración la variante climática "de forma clara", ha señalado la ministra.

Y ha apuntado que algunos datos "ilustran por sí solos" la situación que se vive. En ese sentido, ha aludido a los 40 grados registrados en Bilbao la pasada semana, los 42, un "récord absoluto", de París, o los 35 ayer en el norte de Escandinavia.

Son datos "llamativos" y "extraordinarios" que los científicos toman con cautela y no asocian "linealmente" con el cambio climático, pero que coinciden con los patrones que anuncian un incremento en el número e intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos, ha dicho Ribera.

"Esto genera alertas, genera alarmas", ha añadido la ministra, que se ha referido al impacto en el modo de vida de la humanidad.

A su juicio, el hombre no ha sido "capaz de escuchar las señales de alerta", de modo que el modelo de progreso y de desarrollo que tiene "difícilmente puede pensarse que puede seguir existiendo" con el mismo tipo de relación con la naturaleza. "El desarrollo, el progreso, el bienestar, necesariamente o son distintos o no serán", ha remarcado.

La ministra ha subrayado que no pueden continuar los excesos de consumo y ha apostado por establecer una "concertación global", internacional y regional.

También ha pedido que se entienda "la dimensión local, nacional y sectorial" del problema, además "del cambio profundo" que se requiere.

Ribera ha incidido además en la necesidad de "sumar todas las voces, sinergias y voluntades" por este cambio y ha reivindicado la "justicia climática" no solo en el plano intergeneracional, sino también entre países y dentro de las propias fronteras.

El concepto de justicia climática, según ha abundado, tiene muchas caras, es complejo y supone una referencia que se invoca ya para obtener la protección de jueces y tribunales.

Según ha explicado, ese tipo de litigios cada vez son más frecuentes y tienen una respuesta positiva por parte de la Justicia.

A su juicio, esto pone de manifiesto "hasta qué punto está fallando la capacidad de respuesta de las instituciones ante una emergencia que es sentida por los ciudadanos y la sociedad como una emergencia de primer orden". "Y vemos que se condena a estados por falta de ambición", ha apostillado.