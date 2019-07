El "Rats on Fire" empieza mandando en la clase ORC 1 de la Copa del Rey

Palma, 29 jul (EFE).- El "Rats on Fire" se ha situado este lunes al frente de la clasificación provisional de la clase ORC 1 tras la disputa de la primera jornada de la Copa del Rey Mapfre, en la Bahía de Palma.

Unos 1.500 regatistas a bordo de 132 embarcaciones y en representación de 26 países han iniciado las pruebas en la Copa del Rey, una de las competiciones más prestigiosas del Mediterráneo.

El "Rats on Fire", patroneado por Rayco Tabares se impuso al gran favorito y vigente campeón de la clase "Estrella Damm Sailing Team", patroneado por Luis Martínez Doreste, que ocupa la tercera posición.

El barco del CN Arenys de Mar posee uno de mejores palmarés en la Copa del Rey tras conquistar el título en cinco ocasiones (2010, 2011, 2013, 2014, 2017), y es el vigente campeón del Trofeo Caixa Bank- Conde Godó celebrado el pasado mes de mayo en Barcelona.

Asimismo, otras diez embarcaciones encabezan la clasificación provisional, en otras tantas clases, tras la celebración de las dos regatas barlovento-sotavento correspondientes a la primera jornada.

Están al frente de sus respectivas flotas "Proteus" (IRC), "Porrón IX" (Swan 45), "Cuordileone" (Swan 50), "Rodwy Two" (ORC 0), "Teatro Soho Caixabank" (ORC 2); "Dorsia Sailing Team" (Women's Cup), "Solintal" (J 80), "Vértigo Dos Texia" (ORC 3), "Solintal" (J-80) y "Pez de Abril) (Swan 42).

En la clase exclusiva para regatistas femeninas, Women's Cup, una de las grandes novedades de la competición náutica, manda con autoridad el "Dorsia Sailing Team" patroneado por la bimedallista olímpica Natalia Vía Dufresne, al imponerse en las tres mangas disputadas.

La clase femenina compite en una embarcación monotipo deportivo Viper 640 y reúne a dos tripulaciones, diez españolas y dos argentinas.

Siguen al "Dorsia Sailing Team" las regatistas de la Federación Gallega, con Patricia Suárez a la caña y de la Federación Valenciana, con Julia Miñana en las funciones de patrona.

Los monotipos argentinos de Desireé Estevez y Andrea González ocupan las posiciones undécima y duodécima.

El "Pez de Abril" de José María Meseguer, asimismo, dominador de las tres últimas ediciones de la Copa del Rey, ha justificado su condición de favorito al situarse en al primera posición de la clase ClubSwan 42, en la que compiten una docena de equipos de siete nacionalidades

La Copa del Rey Mapfre de vela continuará este martes con la celebración de la segunda jornada, a la espera de que el miércoles se sumen a la competición los "catamaranes voladores" de la clase GC 32.

- Clasificaciones provisionales:

BMW ORC 0

1) "Rowdy Two" (Ivb) Tim Goodbody 3 puntos

2) "Team Visión Future" (Fra) Mercurio Mijael 5 "

3) "Freccia Rossa" (Ita) Vadim Yakimenko 6 "

BMW ORC 1:

1) "Rats on Fire" (ESP) Rayco Tabares 4 puntos

2) "From Now On" (Ale) Hernán Monse 3,5 "

3) "Estrella Damm" (ESP) Luis Martínez Doreste 6,5 "

BMW ORC 2

1) "Teatro Soho CaixaBank" (ESP) Daniel Cuevas 3 puntos

2) "El Carmen-Elite Sails" (ESP) José Coello 3,5 "

3) "Rivareno" (Gbr) Christian Plump 8 "

BMW ORC 3

1) "Vértigo Dos Texia" (ESP) José Martínez Doreste 2 puntos

2) "De 6" (ESP) Félix Sanz 10 "

3) "Sarchiapone Fuoriserie" (Ita) Gianluigi Dubini 12 "

Mallorca Sotheby's IRC

1) "Proteus" (USA) George Sakellaris 1 punto

2) "Bella Mente" (USA) Hap Fauth 2 puntos

3) "Cannonball" (Ita) Darío Ferrari 3 "

Herbalife Nutrition J-80

1) "Solintal" (ESP) Ignacio Camino 5 puntos

2) "Grupo Garatu" (ESP) Juan Vázquez 5 "

3) "New Territories" (Rus) Alexei Semenov 13 "

Swan 45

1) "Porrón IX" (ESP) Luis Senis 3 puntos

2) "Swing Cube" (Ita) Paolo Bucciarelli 4 "

3) "Fever" (Gbr) Klaus Diederichs 7 "

Swan 42

1) "Pez de Abril" (ESP) José María Meseguer 4 puntos

2) "Natalia" (Rum) Natalia Brailoiu 4 "

3) "Nadir" (ESP) Pedro Vaquer 4 "

Club Swan 50

1) "Cuordileone" (Ita) Ettore Mattiello 3 puntos

2) "Cetilar-Vitamina" Andrea Lacorte 7 "

3) "OneGroup" (Ger) Stefan Heidenreich 7 "

Purobeach Women's Cup

1) "Dorsia Sailing Team" Natalia Vía Dufresne 3 puntos