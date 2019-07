Puerto Rico busca un inquilino para La Fortaleza, con el tiempo en contra

San Juan, 29 jul (EFE).- El agitado panorama político en Puerto Rico se complica tras la reiteración por parte de la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, de que no tiene interés alguno en ocupar el puesto de gobernadora tras la dimisión de Ricardo Rosselló.

Este domingo, vías la redes sociales, la secretaria mostró su esperanza en que Rosselló nombre antes del 2 de agosto, día que dejará el cargo tras renunciar, a un nuevo secretario de Estado ya que ella no tiene "interés" en ocupar el puesto como jefa del Ejecutivo.

"Me reitero, no tengo interés en ocupar el puesto de gobernadora. Es un dictamen constitucional. Espero que el señor gobernador identifique y someta un candidato para el puesto de secretario/a de Estado antes del 2 de agosto y así se lo he manifestado", expresó en Twitter.

Esta es la segunda ocasión en que Vázquez hace saber que no tiene especial ganas de rellenar el puesto ya no había pasado ni media hora tras el anunció de dimisión de Rossell el 24 de julio, que ya hizo saber su posición.

"Como nos ha indicado, su renuncia no será efectiva hoy. Estaremos trabajando en conjunto para llevar a cabo un proceso de transición ordenado y transparente", manifestó el pasado 24 de julio.

"Llegado el día, cuando se haga efectiva su renuncia, de ser necesario, asumiré la encomienda histórica que nos impone la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y las leyes aplicables", aseveró entonces.

Por mandato constitucional, el siguiente en mando del gobernador es el secretario de Estado, seguido del secretario de Justicia.

No obstante, Luis Rivera Marín dimitió también como secretario de Estado el pasado 17 de julio, por ser un integrante del polémico chat en el que Rosselló junto a varios asesores se burlan y realizan comentarios homófobos, además de insultar a políticos, artistas y periodistas, entre otros, y que llevó a la dimisión al gobernador.

Este lunes, la jefa de fiscales del Departamento de Justicia, Olga Castellón, aseguró que la institución está estudiando el contenido del chat.

La potestad para nombrar un secretario de Estado está en manos del gobernador y tal como avisó el gobernador en su despedida: "la persona que asuma el peso de la oficina que he tenido el honor de ocupar, necesitará la voluntad ciudadana y el apoyo de aquellas personas que trabajan incansablemente en pro de nuestra tierra. En estos momentos, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, esa persona sería la actual secretaria de Justicia".

Tras Justicia, iría por orden, el Secretario de Hacienda, Francisco Parés, y el de Educación, Eligio Hernández.

El caso de Parés no representa ninguna duda ya que no tiene la edad mínima requerida: tiene 31 y para acceder al puesto se debe tener 35.

Hoy Hernández, en declaraciones a la emisora local Radio Isla, ha eludido contestar directamente a la cuestión y ha dicho que está enfocado "exclusivamente" en dirigir el departamento.

"Cada día trae un afán distinto. En estos momentos, este servidor está concentrado única y exclusivamente en los trabajos del Departamento de Educación. Yo nunca me anticipo a las posibilidades", dijo.

Los medios locales destacan una lucha de poder y diferencias dentro del partido en el gobierno, el Partido Nuevo Progresista (PNP) lideradas por la representante de Puerto Rico en la Cámara de Representantes de EE.UU., Jenniffer González, y el presidente del Senado, Thomas Rivera.

Otra de las características de Vázquez, además de su propio deseo a no hacerse con la gobernación son las sombras de duda que recaen sobre su pasado como secretaria de Justicia

El pasado viernes el blog En Blanco y Negro -que forma parte del diario digital Noticel-, volvió a mostrar presuntas pruebas de actos de corrupción contra la secretaria de Justicia y revelaba una trama para supuestamente beneficiar a personas relacionadas con La Fortaleza, sede del ejecutivo de la isla.

Para hoy está prevista, delante del Departamento de Justicia, una manifestación en su contra que permitirá medir la temperatura de la sociedad, uno de los elementos importantes que llevaron a Rosselló a renunciar.