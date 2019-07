Jon Bon Jovi recauda fondos para aspirante a presidencia de EEUU Cory Booker

Nueva York, 29 jul (EFE).- El cantante Jon Bon Jovi, que se encuentra inmerso en la gira "This House is Not for Sale", no escatima en esfuerzos para apoyar al aspirante demócrata a la presidencia de EE.UU., el senador Cory Booker, que creció en Nueva Jersey, estado natal del líder de la famosa banda de rock.

Bon Jovi, nacido en la ciudad de Perth Amboy, ha donado 2800 dólares (unos 2500 euros) a la campaña de Booker, pero su apoyo al también exalcalde de Newark (2006-2013) irá más allá ya que realizará un evento de recaudación de fondos en su hogar de los Hamptons (Nueva York) para el político.

Los interesados en asistir al evento, que se realizará el próximo 18 de agosto, tendrán que pagar mil dólares (897 euros), de acuerdo con el periódico NJ.com.

El comité organizador espera recaudar al menos 15 000 dólares ( 13 454 euros) ese día, agrega el rotativo digital.

El músico asistió a un evento el pasado marzo, que realizó en su hogar el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, en apoyo a Booker, uno de una veintena de aspirantes a la nominación demócrata a la presidencia, de cara a los comicios del 2020.

Booker anunció su candidatura a la presidencia el pasado 1 de febrero, a la que también aspiran el exvicepresidente de EE.UU., Joe Biden, y los senadores Bernie Sanders, Elizabeth Warren y Kamala Harris, que han recaudado en tres meses más del doble que él.

Hasta el pasado 30 de junio, Booker había recaudado 12,4 millones de dólares (11millones de euros) para la campaña, señala además NJ.com.

La banda Bon Jovi, que debutó en 1984, realiza la gira europea "This House Is Not For Sale", nombre de su último álbum (2016), que ya les llevó a España, Alemania, el Reino Unido, Inglaterra, Estonia o Rusia, y que a partir del 22 de septiembre se trasladará a varias ciudades en Brasil, seguido por Perú el 2 de octubre.