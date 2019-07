La ONU investiga alegaciones de abuso de autoridad de altos cargos de UNRWA

Naciones Unidas, 29 jul (EFE).- La ONU está investigando alegaciones de abuso de autoridad para beneficio personal por parte de altos cargos de la Agencia para los Refugiados Palestinos (UNRWA), detalladas en un informe interno elaborado por su oficina ética, según informo este lunes la cadena de televisión Al Jazeera.

El portavoz del secretario general António Guterres, Farhan Haq, indicó este lunes en rueda de prensa que las alegaciones contenidas en ese informe están bajo investigación y el jefe de la ONU no se pronunciará sobre el asunto hasta que esta no concluya, pero "actuará rápidamente una vez reciba" la información.

De acuerdo a Al Jazeera, el documento cita "denuncias creíbles y corroboradas" de docenas de empleados actuales o antiguos, sobre un "círculo" liderado por el comisario general, Pierre Krahenbuhl, que habría cometido "abusos de autoridad para beneficio personal, para suprimir discrepancias legítimas y lograr sus objetivos personales".

El supuesto círculo está formado también por la exvicecomisaria Sandra Mitchell y el exjefe de personal Hakam Shahwan, que han renunciado a sus puestos este mes de julio, y la principal asesora de Krahenbuhl, Maria Mohammedi, detalla el canal catarí, que obtuvo el documento de una fuente cercana a la UNRWA.

Asimismo, el informe considera sus conductas como un "enorme riesgo para la reputación de la ONU" y urge a "plantearse cuidadosamente su retirada inmediata".

Un portavoz de la UNRWA dijo a Efe que Krahenbuhl "ha sido notificado de que hay una investigación en curso por parte de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna (OIOS) de la ONU en Nueva York, basada en alegaciones recibidas contra el personal", y que ha "instruido a la plantilla que coopere por completo".

La URNWA reiteró que la investigación "está en curso" y no se le ha informado de ninguna conclusión, por lo que no puede comentar sobre el tema, e insistió en que "todo lo que circula ahora, incluyendo en los medios, son 'alegaciones' y no conclusiones".

"Si la investigación actual -cuando termine- mostrara conclusiones que requieran medidas correctivas u otras acciones de gestión, no dudaremos en tomarlas. Mientras tanto, la agencia se enfrenta y sigue tratando activamente con un abanico extraordinario de retos y presiones", agregó el portavoz.

Preguntado por si Guterres sigue confiando en Krahenbuhl para su puesto tras conocer esas alegaciones, Haq apuntó en la rueda de prensa de este lunes al "excelente trabajo" que este ha realizado al frente de URNWA y aseguró que la organización no quiere emitir "prejuicios" mientras espera los resultados de la investigación.

Al Jazeera mantiene que este informe de la oficina de ética de la URNWA fue enviado al secretario general de la ONU en diciembre del año pasado y que los empleados de la agencia están preocupados sobre la falta de acción.

El informe interno alega que Krahenbuhl y los otros directivos han llevado a cabo "malas conductas, nepotismo, represalias y otros abusos de autoridad", y que han concentrado poder desde 2015, culminando en la crisis de financiación de 2018, cuando Estados Unidos retiró sus contribuciones a esta agencia.

En ese sentido, la crisis supuestamente sirvió "de excusa para una concentración de poder de decisión extrema entre los miembros del grupo", que se caracterizaba por no seguir las normas y procedimientos establecidos, hacer de la excepción la norma y, en el caso del comisario general, por "viajes excesivos".